Internetphänomen «That Poppy»: Sorgt für Verwirrung & Spekulationen

Sie ist blond, jung, hübsch und singt. Aber wer ist «That Poppy»? Die blonde Sängerin, deren Name so viel heisst wie «diese Mohnpflanze», wird im Netz derzeit wild diskutiert. Ihre kurzen, aber verwirrenden Youtube-Clips fallen auf. Fröhliche Rezensionen von Beauty-Produkten oder lustige Anekdoten aus ihrem Leben gibt es auf dem Youtube-Kanal von «That Poppy» nicht: Stattdessen hält sie monoton und fast schon mechanisch zu düsterer Musik kurze Monologe, wiederholt immer wieder die gleiche Frage oder macht Interviews mit einer Pflanze. Doch was steckt hinter den seltsamen Clips?

A plant YouTube.com/Poppy A video posted by Poppy (@thatpoppy) on Aug 1, 2016 at 6:17pm PDT

In zahlreichen Videos versuchen User dem Phänomen «That Poppy» auf den Grund zu gehen. Tatsächlich gibt es verschiedene Theorien zu Herkunft und zum Sinn der Clips: Viele User halten die unheimlichen Videos für reine PR. «That Poppy» ist als Sängerin beim Label «Island Records» unter Vertrag und veröffentlichte vor wenigen Monaten ihre erste EP «Bubblebath». Sind die Youtube-Videos der Sängerin also nur geschickte Werbung? Schliesslich geben sie im Netz viel zu reden – und der Plan scheint aufzugehen.

Taking a Selfie YouTube.com/Poppy A video posted by Poppy (@thatpoppy) on May 11, 2016 at 11:12am PDT

Kritik an Selfie-Gesellschaft?

Andere User sind sich sicher, dass «That Poppy» mehr will als nur für ihre eigenen Songs zu werben. Bei «That Poppy» soll es sich um ein Kunstprojekt von Filmemacher Titanic Sinclair handeln: Die Sängerin diene so nur als Sprachrohr für eine grössere Botschaft. Dafür spricht, dass die Message in vielen der Videos gesellschaftskritisch daher kommt: Mit Clips, in denen Poppy etwa nichts anderes macht, als zahlreiche Selfies von sich zu schiessen, will Sinclair eine Gesellschaft kritisieren, die sich dem übermässigen Konsum, dem Hedonismus und dem Personenkult verschrieben hat.

I love the Internet so much YouTube.com/Poppy A video posted by Poppy (@thatpoppy) on May 4, 2016 at 5:08pm PDT

Auch in ihren Songs spielt die Kunstfigur darauf an: «If money can’t buy happiness then why is it so fabulous?» (dt. Wenn Geld kein Glück kaufen kann, warum ist es dann so fabelhaft?), singt Poppy etwa in ihrem Song «Money». Im Clip dazu spielt sie mit einem Haufen Geld.

Sie spricht in der dritten Person von sich

Im echten Leben weicht Poppy ebenfalls nicht von ihrer Rolle ab: Ihr richtiger Name und ihr Alter bleiben ein Geheimnis. In Interviews spricht sie zwar weniger monoton, dafür aber stets in der dritten Person von sich selbst. «Poppy lässt sich von Prinzessinnen, Regenbögen und all diesen Sachen inspirieren», sagt sie etwa gegenüber «92.3 AMP Radio». Wer «That Poppy» tatsächlich ist und welche Botschaft ihre Videos haben, bleibt so auch weiterhin ihr Geheimnis. (kad)