Verona Pooth bereut ihre «Frosch»-Lippen :  «Es war eine totale Katastrophe»

Für mehrere glamouröse Oscar-Partys in Los Angeles wollte Werbe-Ikone Verona Pooth (48) im vergangenen Februar besonders gut aussehen. Blöd, dass ihre Beauty-Behandlung schief gelaufen ist: Mit einer offensichtlich aufgespritzen XL-Lippe sorgte die Ex-Freundin von Pop-Titan Dieter Bohlen (62) für Getuschel.

«Das ist sowas von schief gegangen!»

Jetzt äussert sie sich zu ihrem Schönheits-Fail und gibt zu, dass sie den Eingriff bereut. «Es war eine totale Katastrophe», erinnert sich Pooth im Gespräch mit «Zoomin.TV». «Ich hatte immer den gleichen Mund, den ich heute habe und dann kommt man auf diese witzigen Ideen. Kurz vor einer Oscar-Verleihung oder einer Hochzeit drehen Frauen ein bisschen durch und wollen das gewisse Etwas haben – und das ist sowas von schief gegangen! Es ist gar nicht zu umschreiben, dass ich aussah wie ein Frosch.» Dass ihr «Frosch»-Maul mehrere Wochen anhalten würde, habe sie nicht gewusst.

«Es war ein Schock»

«Es war ein Schock. Aber es war nicht mehr änderbar und so hatte ich die Wahl, mich sechs Wochen einzuschliessen oder nach vorne zu schauen.» Sie habe sich sehr auf die Reise nach Los Angeles zu den Oscars gefreut und bereits den Flug gebucht. «Also dachte ich, Augen zu und durch!» In den USA kam ihr neuer Look gut an. «Die Amerikaner fanden es super, aber die deutsche Presse war sprachlos. Ich musste da durch. Froggy! Es war eine harte Zeit.» Pooth hat aus ihrem Fehler gelernt: In Zukunft will sie ihre Lippen bei ihrer natürlichen Form belassen. (kad)