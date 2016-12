Verlobung nach Trennungs-Gerüchten :  Bloom blickt bei Perry wieder durch

Eine Trennung sieht anders aus! Am Montag verliessen Orlando Bloom (39) und Katy Perry (32) gemeinsam eine Bar in New York und wirkten verliebter denn je. Dabei fiel vor allem auf: An Perrys linkem Ringfinger glänzte ein gigantischer Klunker. Haben sich die beiden etwa verlobt?

«Sie streckte ihre linke Hand vor sich her, um den grossen Ring den Kameras zu zeigen», sagte ein Augenzeuge zu «Entertainment Tonight». «Katys Laune war so gut wie schon lange nicht mehr. Sie war glücklich und lachte, machte Witze mit Orlando und Freunden, als sie ins Auto stiegen», verrät ein anderer Beobachter. «Sie schienen stolz darauf zu sein, ein bisschen mit ihrem Glück anzugeben.»

EXCLUSIVE: Katy Perry rocks a massive on her left hand and sparks Orlando Bloom engagement rumors.… https://t.co/5ThZjSWImp — EntertainmentTonight (@etnow) 2013-07-22 14:22:09.0

Umwerfendes Glitzerkleid

Als sich die beiden Superstars gestern zusammen am Unicef Snowflake Ball zeigten, fehlte von dem Diamanten zwar jede Spur, doch auch an der Benefizveranstaltung zeigten sich Bloom und Perry glücklicher denn je. Während der Schauspieler in einem klassischen, schwarzen Smoking eher unspektakulär auftrat, zog die Sängerin mit einem durchsichtigen Glitzerkleid alle Blicke auf sich. Die Powerfrau schien mit ihrem umwerfenden Kleid zu sagen, dass eine Trennung von ihr keine gute Idee wäre. Bloom stimmt ihr jedenfalls zu. (klm)