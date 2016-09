Val Kilmer geht es nach langer Krankheit endlich wieder besser

Lange gab es keine guten Nachrichten von Val Kilmer (56). Der Schauspieler machte seinen Fans Sorgen, seit er vor vier Jahren extrem übergewichtig auftauchte – von den Muskeln des «Batman»-Stars war nichts mehr zu sehen. Im vergangenen Jahr nahm er dann plötzlich rapide ab, war nur noch ein Schatten seiner selbst. Es hiess, er leide angeblich an Kehlkopfkrebs.

Er hatte Mühe, mit den Fans zu sprechen

Obwohl seine Mutter das bestätigte, stritt er auf Facebook alles ab. Gerüchteweise wollte er sich mit Meditation selbst heilen, im vergangenen Oktober wurde er aber mit einer Trachealkanüle gesehen – ein Schlauch, der in die Luftröhre eingeführt wird, um die Atmung zu verbessern. Der Eingriff ist zum Beispiel nach einer Strahlenbehandlung am Kopf oder Hals notwendig.

Jetzt können die Fans endlich aufatmen: Wie «Radar Online» berichtet, ist Kilmer auf dem Weg der Besserung. Bei einer Vorführung des Filmes «Citizen Kane» in Los Angeles, sah er wesentlich gesünder aus und versteckte nach langem nicht mehr seinen Hals mit einem Schal. Obwohl es ihm schwer gefallen sei, zu den Fans zu sprechen, wirkte er nicht mehr so schmal und zerbrechlich, wie in der Vergangenheit. (kyn)