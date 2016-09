Unten weniger geht immer :  In Venedig trägt man jetzt Seiten-Scheidel

Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig sind eigentlich eine vornehme Angelegenheit. Seit über achtzig Jahren trifft sich die Creme de la Creme von Filmschaffenden am Lido und präsentiert sich von seiner besten Seite. Bloss: Diese beste Seite wird dieser Tage neu definiert.

Keine Unterwäsche, aber Bräunungsstreifen

Die italienischen Models Giulia Salemi und Dayane Mello (27) haben nämlich ihre eigene Vorstellung davon, was das Publikum sehen möchte. Zur Premiere der Fernsehserie «The Good Pope» erschienen die beiden mit hochgeschnittenen, beinfreien Kleidern, und nur mit einem schmalen Slip-Streifen dazwischen. Mehrmals mussten sich die Damen vor den Fotografen neu posieren, da die Zuschauer ziemlich alles sehen konnten, was es zu sehen gab. Der Side-Boob ist tot - und der Seiten-Scheidel geboren! Waren es bis vor kurzen noch der Side-Boob, der obenrum bis auf den Nippel alles freilegte, lüftet Frau jetzt unten durch. Wie erfrischend!

Schade nur, dass Giulia Salemi zwischen ihrem orange-farbenen Kleid ausserdem den Blick auf ihre Bräunungsstreifen freilegte.

Ein neuer Trend?

Den ersten Schritt in Richtung Seiten-Scheidel machte Model Bella Hadid (19) bei ihrem heissen Auftritt in Cannes. Das Model erschien dort ebenfalls in einem zarten Hauch von Nichts, das freien Blick auf ihre scheinbar freie untere Hälfte erlaubte.

Es ist ein Trend, an den man sich erst gewöhnen muss. Das in das Kleid eingenähte, kaum sichtbare Slipband erregt zwar Aufmerksamkeit, ist aber nicht gerade stilsicher. Wie man ein hochgeschnittenes Kleid richtig trägt, zeigte Jury-Mitglied Gemma Arterton (30). Die britische Schauspielerin zeigte im schwarzen Abendkleid ebenfalls verführerisch viel Bein, überliess aber dennoch einiges der Fantasie. (klm)