Umas Genfer Ex macht happige Vorwürfe im Sorgerechtsstreit :  Thurman hat «schwere psychische Probleme»

Im Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter Luna (4) wird es richtig schmutzig: Arpad Busson (53), der Genfer Ex-Verlobte von Uma Thurman (46), erhebt schwere Vorwürfe gegen den Hollywood-Star. Der Milliardär behauptete laut «DailyMail» am Freitag vor Gericht, dass die Schauspielerin «schwere psychische Probleme» habe und süchtig nach Alkohol und Medikamenten sei. Thurman soll Triazolam, Wellbutrin und Klonopin konsumieren – die Tabletten sollen gegen Schlaflosigkeit, Depressionen und Angstzustände helfen.

ADHS und Lernschwäche

Der Vorwurf des Bankers: Sie spüle die Medikamente mit Hochprozentigem runter. Gerichtspsychologin Dr. Sara Weiss bestätigte, dass Busson im Gespräch mit ihr mehrmals die angeblichen psychischen Probleme seiner Ex erwähnte. Sie sagte ausserdem aus, dass Thurman ADHS und eine «milde Lernschwäche» habe, allerdings nicht an einer «Persönlichkeitsstörung» leide.



Ein weiterer Streitpunkt zwischen Thurman und Busson: Die Privatschule, die Thurman für Luna ausgesucht hat – und die rund 25'000 im Jahr kostet. Bussons Anwalt sagte vor Gericht, dass sein Klient die Mitschüler seiner Tochter «ungepflegt und dreckig» wahrnehme.



Auch Busson kommt vor Gericht nicht gut weg: Thurman wirft dem Banker vor, Treffen mit seiner Tochter immer wieder abzusagen. Gemäss Dr. Weiss seien Bussons Besuche eher auf seine Bedürfnisse ausgerichtet, als auf die seiner Tochter. Einmal habe er Luna zu sich auf die Bahamas einfliegen lassen, um schliesslich die Insel zu verlassen und mit seinem Sohn ein Konzert der Rolling Stones in Kuba zu sehen. Ein anderes Mal habe er Luna nach London fliegen lassen, wo er sie in die Obhut seiner Ex-Frau Elle MacPherson (52) übergab, um zu einem Fussballspiel zu gehen.



Busson sei gemäss Dr. Weiss ein guter Vater, sollte allerdings nicht mehr als sieben Tage am Stück mit seiner Tochter verbringen, da sie bereits jetzt Zeichen von Verlustängsten aufzeige. Busson beantragte, dass er Luna zehn Tage im Monat und zusätzlich in den Ferien sehen darf.

Thurman und Busson dürfen mit Luna nicht im gleichen Raum sein

Eine schnelle Einigung von Thurman und ihrem Ex wäre ihrer Tochter zu wünschen. So hat das Gezerre um das Mädchen endlich ein Ende: Die Beziehung von Thurman und Busson sei momentan schliesslich so schlecht und «toxisch», dass sich die beiden auf Anweisung von Dr. Weiss in Anwesenheit von Luna nicht im gleichen Raum aufhalten dürfen. (kad)