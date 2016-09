UK-Reality-Star Pete Burns ihatte 300 Schönheits-OPs

In den 80er-Jahren galt UK-Musiker Pete Burns (57) mit seiner Band Dead or Alive als Ikone. Inzwischen sorgt er längt nicht mehr mit neuen Songs für Schlagzeilen: In den vergangenen Jahren nahm sein Schönheitswahn gefährliche Züge an. Jetzt verrät der Reality-Star, dass er bereits über 300 Schönheitsoperationen über sich ergehen liess, um einen misslungenen Beauty-Eingriff im Gesicht zu reparieren.

Seine erste Operation ist misslungen

Angefangen habe alles vor rund 20 Jahren, als Burns mit dem Song «You Spin Me Round (Like a Record)» einen Hit landete. «Ich realisierte, dass ich visuell wahrgenommen werde und gut aussehen muss», sagt er in der Sendung «Celebrity Botched Up Bodies». «Ich hatte eine gebrochene Nase. In meinen Punk-Tagen hatte mich jemand in Liverpool geschlagen und sie bog sich auf eine Seite.» Für die perfekte Nase legte Burns sich schliesslich für knapp 1000 Franken unters Messer – und erwachte blutüberströmt aus der Narkose. Die Operation war misslungen und schon bald folgten rund zwölf korrigierende Eingriffe, etwa vier Nasen-OPs, das Einsetzen von Wangenimplantaten oder das Spritzen von Lippenfüllern.

«Plötzlich bildeten sich Löcher in meiner Haut»

Doch auch das Aufspritzen der Lippen ging schief: Die Füller, die in die Lippe gespritzt wurden, verteilten sich im ganzen Gesicht. «Plötzlich bildeten sich Löcher in meiner Haut und immer wenn ich mein Gesicht berührte, war ein hörbares Zischen zu hören. Auf den Spiegel spritzte gelbe Flüssigkeit.» Burns verklagte daraufhin den zuständigen Chirurgen und bekam rund 580’000 Franken Entschädigung. Es folgten 200 Operationen in zwei Jahren, um das Problem zu beheben. «Ich hatte während zwei Jahren wöchentlich eine Operation, um es von meinen Wangen zu entfernen, wo es sich verteilt hatte, meinem Adamsapfel, der Rückseite meiner Augen. Sie konnten nichts gegen die Flüssigkeit in der Leber und den Nieren tun, ich musste das ausscheiden.»

Im Spital kämpfte Burns um sein Leben

Burns litt in jener Zeit unter schweren Depressionen – und kämpfte gar um sein Leben. Die hohen Dosen an Medikamenten, die er einnehmen mussten, brachten ihn ins Spital: «Es entstanden Blutgerinnsel und Embolien in meinen Beinen, im Herz und in der Lunge.» Erst nach zehn Tagen im Spital erholte er sich – doch sein schlechter Gesundheitszustand hinterliess auch äusserlich Spuren.

Seine Zähne fingen an zu faulen – weshalb sich der gefallene Star aktuell in der Sendung «Celebrity Botched Up Bodies» unter anderem das Gebiss richten lassen will. «Ich habe Klammern, Schrauben, Stiche, alles. Ich bin Frankenstein. Ich fühle mich wundervoll. Ich fühle überhaupt keine Straffheit. Leute denken wohl, dass ich der hässlichste Mistkerl bin, den es gibt. Aber ich will dieses Aussehen beibehalten.» (kad)