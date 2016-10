Überfall wird immer rätselhafter :  Kims Bodyguard hat Schulden in Millionenhöhe

Weil Pascal Duvier (43) seine Chefin Kim Kardashian (35) nicht vor dem Raubüberfall in Paris schützen konnte, ist der Bodyguard in die Schlagzeilen geraten. Jetzt wird in seiner Vergangenheit gegraben.

Dabei kommt heraus, dass seine Firma «ProtectSecurity» vor zehn Wochen Konkurs angemeldet hat. Diese hat ihren Sitz in der Nähe von Heidelberg und laut Gerichtspapieren 1'093'518 Euro Schulden. Ein Anwalt der Gläubiger verrät der britischen Zeitung «Daily Mail»: «Es gibt riesige Aussenstände und eine grosse Anzahl von Gläubigern.»

Zu Duviers Kunden gehören laut seiner Internetseite Stars wie Justin Timberlake, Christina Aguilera, Lana del Rey und Katy Perry. Laut Gerichtspapieren ist Duviers Unternehmen «nicht mehr in der Lage, ausstehende Zahlungen zu leisten.» Das Gericht in Heidelberg beauftragte einen Anwalt, der die Finanzen von «ProtectSecurity» überprüfen soll.

Gerät er jetzt ins Zentrum der wilden Spekulationen?

Die französischen Behörden vermuten, dass jemand aus Kim Kardashians Umfeld die Tat erst ermöglicht habe und ermitteln unter anderem in diese Richtung. Es könne kein Zufall sein, dass sie zur Zeit des Überfalls ohne Bodyguard war, heisst es laut «TMZ» auch aus dem Umfeld des Reality-Stars.

Gerät Duvier jetzt durch diese Konkurs-Meldung näher in den Fokus der Ermittlungen? Er hatte sich während des Raubüberfalls mit Kims Schwestern Khloe Kardashian und Kendall Jenner in einem Pariser Nachtclub aufgehalten. «Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt», drohte er der Diebesbande nach dem Überfall. (gru)