Kim Kardashian Überfall: Kim hatte Angst vor Vergewaltigung

Reality-Star Kim Kardashian (35) erlebte gestern ihren schlimmsten Alptraum. Fünf Männer drangen als Polizisten verkleidet um zirka drei Uhr nachts in ihr Pariser Luxus-Apartment bei der Madeleine-Kirche ein, überfielen sie mit einer Waffe und flüchteten schliesslich mit Schmuck im Wert von 10 Millionen Dollar. Jetzt werden immer mehr Details zum furchterregenden Überfall bekannt: Die Männer fesselten den Nachtwächter des «L'hôtel de Pourtalès» und verschafften sich Zutritt zu Kardashians Luxuswohnung.

Gemäss «TMZ» habe der Reality-Star in einem Bademantel bekleidet geschlafen, als die bewaffneten Räuber sie aus dem Bett zerrten und ihr das Handy aus der Hand schlugen, ehe sie nach Hilfe rufen konnte. Zeitgleich sprang ihre Freundin Simone Harouche, die im Erdgeschoss der Wohnung schlief, auf, und schloss sich in einem Badezimmer ein, wo sie Kardashians persönlichen Bodyguard Pascal Duvier anrief, der sich zu jenem Zeitpunkt in einem Nachtclub mit Kourtney Kardashian (37) und Kendall Jenner (20) befand.

Die Männer klebten ihr den Mund zu

Kim soll um ihr Leben gefleht und geschrien haben, dass sie zwei Kinder habe, während die Männer sie fesselten, ihr den Mund mit Klebeband zuklebten und sie in der Marmor-Badewanne zurückliessen. Wie das US-Portal berichtet, habe Kardashian der Polizei später gesagt, dass sie sich davor fürchtete, von den Männern vergewaltigt zu werden. Sie habe die Männer, die nur französisch sprachen und kein Englisch verstanden, in der chaotischen Situation nicht verstanden, aber habe gehört, dass die Räuber immer wieder «Ring, Ring» wiederholten, bevor sie realisierte, dass die Männer nach ihrem 20-Karat-Diamantring von Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz suchten. Kardashian sagte den Männern daraufhin, wo sich der 4,5 Millionen Dollar teure Ring befindet.

In New York zeigt sich Kim mit 20 Bodyguards

Neben dem Ring nahmen die Männer eine Schmuckschatulle im Wert von 6,7 Millionen Dollar und zwei Smartphones mit und flüchteten schliesslich auf Velos in die Pariser Nacht. Zwei Minuten später traf Kardashians Bodyguard in der Wohnung ein. Der Überfall dauerte gemäss «TMZ» nur sechs Minuten. Kim sei beim Überfall nicht verletzt worden, allerdings sei sie sehr verstört.

Sie verliess Paris gestern Morgen fluchtartig mit einem Privatjet und ist mittlerweile bei Ehemann Kanye West (39) in New York angekommen. Das Paar wurde in Manhattan mit einem enormen Sicherheitsaufgebot abgelichtet: Rund zehn Fahrzeuge mit 15 bis 20 Bodyguards und der New Yorker Polizei schützten Kim und Kanye.

Wie sehr der Übergriff Kim und den Rest des Kardashian-Clans mitgenommen hat, zeigt auch das Verhalten der Familie bei Social Media: Weder Kim noch ihre Schwestern haben bisher etwas bei Snapchat, Instagram oder Twitter gepostet. Diese Stille gab es bisher noch nie. Kim (84,2 Millionen Instagram-Follower, 48,3 Millionen Twitter-Follower») hält sich nun mit dem Posten wohl bewusst zurück – denn fraglich ist, ob ihr ein Instagram-Post zum Verhängnis wurde: Dort hatte sie sich vor vier Tagen mit diamantenbesetzten «Grillz» (dt. Zahnschmuck) und dem später gestohlenen Diamantring gezeigt. Lockte der Post die Räuber überhaupt erst an? (kad)