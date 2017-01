Über den Wolken ist die Schönheit grenzenlos :  Das sind die heissesten Flight Attendants der Welt

Sie sind jung, schön und haben einen Traumkörper: Die heissesten Flight Attendants erobern Instagram. Unter #cabincrewlife zeigen junge Airlineangestellte auf Social-Media-Portalen ihr aufregendes Leben. Viele der Flugangestellten haben dabei eine grosse Schar von Followern und Fans und sehr lukrative Nebenjobs. So arbeiten sie nebenbei als Models, Fitness-Instruktoren oder als Markenbotschafterinnen.

Victoria ist Flight Attendant und Radiomoderatorin

Über eine beindruckend grosse Fangemeinde verfügt die russische Aeroflot-Stewardess Victoria Tzuranova. Sie nutzt ihre Stopovers in Destinationen wie Israel, Thailand und Bali dazu, ihren Körper in Szene zu setzen. Ist sie nicht hoch über den Wolken und serviert Drinks und Snacks, übt der Fitnessfan ihren Zweit-Job aus und arbeitet als Moderatorin des russischen «Music Box»-Senders. Ähnlich erfolgreich ist ihre Kollegin Georgia Nielson aus Melbourne. Die Emirates-Flight-Attendant hat über 35'000 Follower auf Instagram. Die Australierin präsentiert auf ihren Bildern ebenfalls nur die Schokoladenseite ihres Jetset-Lebens: ein eleganter Feierabenddrink an der italienischen Riviera, sexy Schnappschuss im Bikini am Strand von Nizza oder in ihrer eleganten Uniform kurz vor dem Take-Off. «Hätte ich ein normales Leben in Australien, könnte ich niemals solche Erfahrungen machen. Ich bin sehr glücklich!», schwärmt sie.

Brasilianischer Pilot postet süsse Selfies aus dem Cockpit

Die männlichen Flight Attendants sind genauso fleissig auf Instagram oder Snapchat aktiv und präsentieren ihr Bilderbuch-Leben. Daniel Najarro Smith fliegt für die britische Monarch Airlines und jobbt nebenbei als Model. Und der brasilianische Pilot Hudson Sá hat eine riesige weibliche Fangemeinde dank seiner süssen Selfies aus dem Cockpit.

Wenn er nicht um die Welt jettet, posiert er – genau wie seine weiblichen Kolleginnen – gerne in seinen Badehosen und geniesst das süsse Nichtstun am Strand. Bevor es wieder heisst: «Ready to take off!» (brc)