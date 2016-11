TV-Maklerin Simone zeigt ihr Tattoo im «Playboy» :  Da Voss schön ist

Eigentlich ist Einziehen ihr Job! Doch ausziehen kann sich die Vox-TV-Maklerin Simone Voss (31, «Mieten, kaufen, wohnen») auch ziemlich gut. In der Dezember-Ausgabe des «Playboy» präsentiert sich die Schönheit fast komplett nackt und zeigt uns, was sie zu bieten hat.

Voss steht aufs «Playboy»-Häschen

Dass das sexy Bunny schon früh auf Häschen stand, beweist das kleine «Playboy»-Tattoo auf ihrer Leiste. «Da muss ich so 18 gewesen sein. Ich war total fixiert auf dieses Bunny – ein richtiges It-Piece», verrät sie dem Männermagazin. «Und dann haben eine Freundin und ich eben gesagt, ach komm, Bunny-T-Shirt kann jeder, wir lassen es uns direkt mal tätowieren.»

Sex am Klavier

Auch sexuell ist Voss, die mit 17 Jahren an einem Westlife-Konzert von einem Modelscout entdeckt wurde, ziemlich aufgeschlossen. Nach drei Gin Tonic knutsche sie nämlich ganz gern auch mit ihren Mädels.

Ausserdem verrät die TV-Maklerin, dass sie zu Hause mit ihrem Mann, mit dem sie seit 2013 verheiratet ist, am liebsten Sex am Klavier hat. Da klimpern also nicht nur die Tasten, da wackeln bei der schönen Maklerin wohl auch die Wände. (paf)