TV-Checker Peter Padrutt über «Das Jenke-Experiment» :  Ist von Wilmsdorff wirklich zum Kotzen?

Zuletzt hungerte sich Jenke von Wilmsforff (50) 28 Tage fast in die Magersucht, aber holte nochmals fette Quoten: 3,4 Millionen sind heute für RTL zur späten Primetime ganz ordentlich – auch wenn der Moderator nicht mehr die Werte der hochumstrittenen ersten Sendung erreichte, in der er harte Drogen am eigenen Leib erprobte.

Was bringt so viele Zuschauer dazu, dem knorrigen Reporter auf seinen verwegenen Touren zu folgen? Wenn er sich mit Speed, Ecstasy und Amphetaminen ins chemische Delirium dröhnt? Im Knast fast vermöbelt wird und die Currywurst ins Klo erbricht? Verfallen sie einem eitlen Selbstdarsteller, der seinen Absturz im Zeitraffer perfekt inszeniert? Das allein kann es nicht sein. Bei jedem anderen würde man wegzappen.

Ein sympathischer Draufgänger

Also, was ist es denn? Es ist diese unprätentiöse Art, mit der sich von Wilmsdorff in die Abenteuer schmeisst. Er ist ein sympathischer Draufgänger mit zerknautschtem Gesicht und Stoppeln im Gesicht. Er wirkt älter als 51, zeigt Lebenserfahrung. Eine Mischung aus verwegenem Bruce Willis (61) und knuffligem Jürgen von der Lippe (68) ist er. Er schafft es immer wieder zu vermitteln, dass er ein Interesse an den Fakten hat. Man möchte ihn retten, vor dem, was er sich immer wieder antut. «Mach das nicht, jetzt ist aber genug», will man ihm zurufen und amüsiert sich zugleich. Im Vergleich zu den vielen TV-Pappnasen, die ihre Mitspieler mit viel Öl durch Shows schleusen, wirkt dieser Mann erfrischend echt. Er will Themen nicht nur erzählen, er will sie mittels Experimenten ertragen und mitfühlen. Das spürt man als Zuschauer. Ein bisschen wirken seine Gratwanderungen so wie Spaziergänge.

Alles echt also? Nein, Jenke von Wilmsdorff ist auch Schauspieler. Er machte die Ausbildung in Düsseldorf, stand 14 Jahre lang auf Theaterbühnen. Er spielte TV-Rollen und trat in Werbespots auf (unter anderem für Mercedes-Benz und McDonald's) – und bewarb sich dann 2001 etwas untypisch bei RTL als Reporter.

Und das spürt man bei seinen Experimenten: Manchmal bewegt sich Jenke wie auf der Bühne. Das hat vor ihm nur der grosse Dietmar Schönherr (†88) in der Kult-Show «Wünsch dir was» fertiggebracht. Auch er war ein schauspielender Moderator. Von Wilmsdorff gibt in seiner Sendung den Rollstuhl, den Trip und die Schnapsflasche. Er schlüpft in Figuren. Die Zuschauer merken nicht, dass er seine Experimente künstlich überhöht. Das macht einen guten Mimen aus.

Bühnenreife Sequenzen

Es gibt immer wieder so bühnenreife Sequenzen, die einen fesseln: «Jenke, magst du mal die Augen leicht öffnen?», fragt der Therapeut nach der Einnahme harter Drogen. Und von Wilmsdorff stammelt: «Hotdogs, da sehe ich ja nur Hotdog, Hotdogs, weißt du?» Das wirkt dann so gut, dass man sich mit ihm im Rausch verlieren möchte. Dann ist da zu viel Nähe, die Angriffsflächen liefert. Er wird zum Verführer. Wenn er morgens im Gefängnis den Kopf ins Kissen gräbt, wirkt das wie im «Tatort». Und wenn er mit knurrendem Magen in einem leeren Teller stochert, um seinen Hunger zu dokumentieren, will man sich gar nicht mehr satt sehen. Ist von Wilmsdorff dann noch Reporter oder schon Mime?

Trotzdem: Was in einer gewöhnlichen Dokusoap als Fake durchfallen würde, nimmt man man Jenke von Wilmsdorff ab. Er verstellt sich, aber enthüllt zugleich. Ja, das macht er verdammt gut.

Was bleibt für die nächste Staffel?

Die Frage ist, welche Selbstversuche ihm für eine weitere Staffel noch bleiben? Wird er sich in Lauterbrunnen als Basejumper in die Tiefe stürzen? Gefährliche, neue Medikamente an sich testen lassen? Oder sogar eine Niere spenden?

Es ist bekannt, dass seine Frau Mia seine Experimente immer wieder hinterfragt. Bei seinen waghalsigen Spielen steht sie ihm kritisch zur Seite und stoppt ihn auch, wenn er zu weit geht. Einmal in dieser vierten Staffel ist sie kurz aufgetaucht. Als sie ihren Bären beim Eintritt in den Knast fest umarmte. Zerbrechlich und schön wirkt sie, irgendwie hat man sich eine andere an der Seite dieses kumpelhaften Haudegens vorgestellt. Auch sie muss einmal ein Selbstversuch gewesen sein.

Also: Ist das «Jenke-Experiment» Fernsehen zum Kotzen? Nein, ist es nicht. Für RTL-Verhältnisse bietet diese Sendung viel Informationen, auch wenn die Unterhaltung Vorrang hat. Die Bühne füllt allerdings vor allem er: Hauptdarsteller Jenke von Wilmsdorff. Solange er nicht tot in den Bühnengraben stürzt, dürfen wir ein bisschen applaudieren. Massvoll allerdings.