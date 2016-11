Traurige Nachricht für Michael Bublé :  Sein Sohn (3) hat Krebs

Welch tragisches Schicksal: Der erst dreijährige Sohn von Michael Bublé (41) ist an Krebs erkrankt. Das gab der kanadische Jazzsänger in einem offiziellen Statement auf seiner Facebook-Seite bekannt: «Wir sind erschüttert über die Krebsdiagnose unseres ältesten Sohnes Noah, der gerade in den USA behandelt wird.»

«Wir bitten euch um eure Gebete»

Bublé und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato (29), wurden erst vor neun Monaten zum zweiten Mal Eltern von Söhnchen Elias. Nun haben sie beide ihre Karrieren auf Eis gelegt, um alle Kraft und Aufmerksamkeit ihren zwei Kindern zu widmen – auch wenn sie «am Boden zerstört seien», wie Bublé weiter erklärt. «Wir bitten euch um eure Gebete und darum, unsere Privatsphäre zu respektieren. Wir haben eine lange Reise vor uns und hoffen, den Kampf mit Hilfe unserer Familie, unserer Freunde und der Fans in der ganzen Welt zu gewinnen, so Gott will.»