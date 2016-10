Kendall Jenner bleibt Slayer-«Fan»

An der Eröffnung eines Mode-Shops in Beverly Hills zeigte sich Kendall Jenner (20) erneut in einem Shirt der Thrash-Metal-Legenden Slayer. Das schwarze Shirt mit dem roten Kult-Logo kombinierte sie mit breiten Samthosen und roten Lederstiefeln.

Slayer sind keine Fans

Scheinbar hat sie die Nachricht von Slayer-Gitarrist Gary Holt (52) nicht gesehen oder will sie nicht verstehen. Der zeigt sich nämlich seit zwei Jahren immer wieder mal in einem Shirt mit der Aufschrift: «Tötet die Kardashians». Während Jenner sich 2015 das erste Mal mit dem Band-Shirt zeigte, wurde Holts Antwort-Shirt mit dem unmissverständlichen Aufdruck schnell zu einer Internet-Sensation.

Kendall Jenner ist nicht die Einzige, die sich gerne in Fan-Kleidung von extremen Bands hüllt. Ihre grosse Schwester Kim Kardashian (35) trägt gerne ein Metallica-Shirt, Sänger Chris Brown (27) verschönerte seine Lederjacke mit einem Aufnäher von Suicidal Tendencies. Laut Fashion-Magazin «HighSnobiety» ist der Trend inzwischen aber schon wieder vorbei. Jenner ist das offensichtlich egal.

Wer weiss, vielleicht ist Kendall Jenner ja wirklich ein Fan der Thrash-Metal-Götter, dreht in ihrem Maybach «Raining Blood» auf und ist von Gary Holts Shirt zutiefst verletzt. Vielleicht. Laut ihrem Twitter-Profil aber eher nicht. Dort schrieb sie 2013: «Ich kann nicht verstehen wie Leute Heavy Metal hören können.» (klm)