Tödlicher Helikopterabsturz :  «GNTM»-Miriam Höller trauert um ihren Freund

Tragischer Schicksalsschlag für Miriam Höller (29). Die ehemalige Teilnehmerin der Casting-Sendung «Germany's Next Topmodel» (2010) muss den Tod ihres Partners Hannes Arch (†48) verkraften.

«„Wir sind am Boden zerstört und uns fehlen die Worte», heisst es auf seiner offiziellen Internetseite. Der Kunstflugpilot verunglückte am vergangenen Donnerstag in Kärnten tödlich bei einem Helikopterabsturz.

Höller und Arch waren seit 2010 ein Paar

Er hatte die Elberfelder Hütte in dem österreichischen Alpengebiet mit Lebensmitteln versorgt. Auf dem Rückflug nach Salzburg passierte dann der tragische Unfall. Der Helikopter prallte auf 2300 Metern Höhe gegen eine Felswand. Laut verschiedener Medienberichten ist die Ursache für den Unfall bisher unklar. Es sei ein angemeldeter Nachtflug gewesen, das Wetter sei gut gewesen.

Seit 2010 waren er und Höller ein Paar. Sie arbeitet als Stuntfrau und Model. Erst Ende Juli brach sie sich bei einem Stunt-Unfall beide Füsse. Nach der Nachricht über den Tod ihres Freundes stehe Höller unter Schock. Ein guter Freund berichtet gegenüber «Bild»: «Es geht ihr extrem schlecht.» Eine Freundin sei bei ihr, die sie in dieser schweren Zeit unterstützt. (paf)