Skandal-Model Thylane Blondeau: Von der «Lolita» zum «It Girl»

Fünf Jahre ist es her, seit Thylane Blondeau (15) für einen Aufschrei sorgte, weil sie mit gerade mal zehn Jahren in der «Vogue» abgelichtet wurde – dick geschminkt und in einer Pose, die für ein Kind mehr als provokativ ist. Als «Lolita» wurde sie weltberühmt. Nichtsdestotrotz hat das Mädchen aus Frankreich nie aufgehört zu modeln und gilt heute als das nächste «It Girl».

Die Tochter einer Fernsehmoderatorin und eines Fussballers ist in der Modewelt bereits ein alter Hase. Mit vier Jahren lief sie für Jean-Paul Gaultier (64) erstmals über den Laufsteg und war mit sechs auf dem Cover von «Vogue Entfants». Aber erst das Shooting 2011 sorgte für ihren Durchbruch, sie wurde gar als die neue Kate Moss (42) bezeichnet.

Heute ist Blondeau bei IMG unter Vertrag, derselben Agentur bei der auch Cindy Crawfords (50) Tochter Kaia Gerber (15) und Gigi Hadid (21) gelistet sind. Hadid gehöre zu ihren Vorbildern, erzählt sie im «W»-Magazin, und wie sie halte sie sich mit Boxen fit. Mittlerweile hat sie auf Instagram über 600'000 Follower und begeistert diese mit Einblicken in ihren Model-Alltag.

Auch als sie im vergangenen Monat in der ersten Reihe bei Dolce & Gabbana in Mailand sass – als jüngstes Mitglied des «Millennial Squad». Dazu gehören unter anderen Pamela Andersons (49) Söhne Dylan (18) und Brandon (20), Millionenerbin Isabella Getty (22), Diane von Fürstenbergs (69) Enkelin Talita (17), Sofia Richie (18) und Sylvester Stallones (70) Tochter Sistine (18).

Und es geht weiter steil bergauf Richtung Mode-Olymp. Vergangene Woche verriet Thylane, dass sie ihren neusten Auftrag an Land gezogen habe: Eine Kampagne für Dolce & Gabbana in Italien. (kyn)