Modern Talking Reloaded: Thomas Anders geht gegen Tribut-Band vor

Die freche Tolle, das Grübchen-Lächeln, die Lederjacken - zu echt! Seit 17 Jahren treten die Hobby-Musiker André Brand (53) und Michael Beurich (43) aus dem deutschen Vogtland als «Modern Talking reloaded» mit den grössten Hits von Dieter Bohlen (62) und Thomas Anders (53) auf. Dass sich das Klon-Duo mit seiner Tribute-Show eine goldene Nase verdient, ist dem Original offenbar ein Dorn im Auge.

15 Monate lang streiten sich Original und Abklatsch schon über die Auftritts-Rechte. Jetzt geht Thomas Anders mit fiesen Mitteln gegen die Doubles vor. Der Manager von Anders warnt jetzt Party-Veranstalter davor, die falschen Sänger zu buchen. Das Ziel: Den Klonen das Geschäft zu verbieten. Denn die Doubles seien dem Original zu ähnlich und profitierten vom geklauten Bandnamen weltweit. Ein Gerichtsurteil wurde noch nicht gefällt.

Die Olsenbande grüßt! #ModernTalkingReloaded #Dänemark #Nordborg A video posted by Modern Talking reloaded (@modern_talking_reloaded) on Nov 21, 2015 at 10:38am PST

«Es wird finanziell immer enger»

Anders-Double André Brand hat mit den horrenden Anwaltskosten zu kämpfen und klagt gegenüber «Bild»: «Meine Prozesskostenhilfe wurde abgelehnt und mein Anwalt verlangt weitere 2500 Euro Vorschuss. Es wird finanziell immer enger – Thomas Anders dagegen beschäftigt mittlerweile die vierte Anwaltskanzlei mit der lächerlichen Sache.»

Anders' Anwalt bedient sich denn auch fieser Methoden, um künftige Auftritte zu verbieten. In einem Schreiben an einen finnischen Partyveranstalter, der die Klon-Band öfters bucht, bezeichnet er Modern Talking als geschützten Namen. «A brand like Adidas or Hugo Boss!», heisst es. Frech: Er behauptet, sämtliche Auftrittsverbote der Doubles seien «im September 2016 von einem Hamburger Gericht» bestätigt worden. Verstösse könnten 100'000 Euro kosten!

Das lässt sich Bohlen-Double Michael Beurich nicht gefallen. Er wehrt sich: «Es gibt bislang weder einen Gerichtstermin noch eine Entscheidung vom Gericht!» Thomas Anders' Manager Lutz-Rainer Seidel hat sich bisher nicht geäussert. (meg/dab)