Teleshopping-Schönling zieht ein :  Ein neuer Penis bei «Promi Big Brother»

Selbstbewusst stieg Robin Bades (35) die Leiter zum «Promi Big Brother»-Keller hinunter und enthüllt den Kandidaten, wer der neue Bewohner im Container sein wird. «Ihr kennt mich nicht oder?», sagte er mit einem Lächeln und sowohl Kandidaten, als auch Zuschauer antworteten: Nein.

Ein gehörig vergeigter Einstieg

Der Moderator redet zur Zeit auf dem Teleshop-Kanal 1-2-3.tv Produkte schön und ja: wenn er etwas kann, dann ist es reden. Mit seinem ununterbrochenen Sprachschwall, gezwungenen Witzen und einem wenig kreativen Streich zu Beginn stiess er auf seine vom Keller schon leicht zermürbten Mitbewohnern auf wenig Sympathie. Einzig Proll-Prinz Markus von Anhalt sorgte ein wenig für Stimmung mit einer bizarren Frage:

Üblicher Smalltalk: Wie heißt du? Woher kommst du? Hast du deinen Penis noch? #PromiBB https://t.co/AeSNf1eywM — Promi Big Brother (@promibb) 2013-07-22 14:22:09.0

Doch es kam noch schlimmer. Der blondierte Strahlemann musste nämlich gleich zur ersten Challenge, welche er natürlich gehörig verbockt hat. Im Duell gegen Joachim Witt (67) ging es darum, wer schneller ein Kartenhaus aufbauen kann, wobei sie währenddessen mit Stromschlägen versorgt wurden. Der rüstige Witt hängte den jungen Bades problemlos ab und schickte ihn mit hängenden Schultern zurück in die Kanalisation. Dort wartete auf Bades bereits die nächste Chance, es sich zu verscherzen. Als Verlierer der Challenge lag es an ihm zu entscheiden, wer vom Luxus-Bereich in die Kanalisation wechseln muss.

Stäbler und Paszka auf Kuschelkurs

Robin Bades entschied sich für Frank Stäbler (27) und trennte damit zwei Turteltäubchen. Zwischen dem Olympia-Ringer und der Ex-«Bachelor»-Kandidatin Jessica Paszka (26) flogen nämlich im Luxus-Bereich gehörig die Flirt-Funken. Immer wieder suchten sie den Körperkontakt, neckten sich und schauten sich tief in die Augen. Bei der feucht-fröhlichen Kostümparty sprachen sie miteinander ganz kreativ über Jessica in der dritten Person: «Findest du die gut?», fragte das Model den Sportler mit Hundeblick. «Ich würd die gerne besser kennenlernen. Aber alles schwierig ...» Darauf säuselte sie: «Du bist der schönste Frosch, den ich jemals gesehen habe!»

Das sagt seine Verlobte dazu

Eine dürfte sich aber über die räumliche Trennung freuen: Stäblers Verlobte! Der Ringer ist nämlich schon zehn Jahre mit Sandra Musch liiert. Obwohl ihr Liebster zur Zeit auf hartem Flirt-Kurs mit einer Anderen steht, zeigt diese sich gegenüber «Bild» gelassen: «Wir kennen uns in- und auswendig. Wir wussten genau, was da auf uns zukommt. Damit kann ich gut umgehen. Kein Problem.» Dennoch dürfte der Verkäuferin ein Stein vom Herzen gefallen sein, als Bades ihren Verlobten in die kalte Kanalisation holte. Wenigstens bei einer Person machte der Schönling sich gestern also beliebt. (klm)