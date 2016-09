Taylor Swift und Tom Hiddleston trennen sich :  Das ging ja zackig!

Ihre Liebe hielt nur einen Sommer. Taylor Swift (26) und Tom Hiddleston (35) gehen schon wieder getrennte Wege. Offiziell bestätigt ist die Trennung nicht, mehrere Quellen sollen «Us Weekly» und «People» jedoch vom Liebes-Aus erzählt haben. «Sie war diejenige, die die Beziehung beendet hat», so ein Insider. Aber natürlich haben sich die Sängerin und der Schauspieler «in aller Freundschaft» getrennt.

Swift habe die grosse Öffentlichkeit für ihre Beziehung nicht gewollt, Hiddleston demnach schon. Am Anfang hatten die beiden ihre Liebe öffentlich zelebriert wie verknallte Teenager, doch dieses Feuer sei bereits wieder erloschen.

Dabei sprachen beide von der ganz, ganz grossen Liebe. Sie hatten sich bereits den jeweiligen Eltern des Partners vorgestellt und reisten zusammen nach Rom und Australien.

Angst, sich über den Weg zu laufen, müssen Swift und Hiddleston nicht haben. Er filmt gerade in Australien «Thor: Ragnarok», während sie in Los Angeles weilt. Und dort kann sie jetzt wieder neue Songs über ihre kurze Sommerliebe schreiben - wie sie es bei all ihren Ex-Freunden jeweils auch gemacht hat. Jake Gyllenhaal, John Mayer, Jared Leto, Conor Kennedy, Zac Efron, Taylor Lautner oder Harry Styles - so süss und unschuldig, wie sie aussieht, ist Taylor Swift bei Weitem nicht.