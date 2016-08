Sylvie Meis über die Schlammschlacht mit Rafael und Sabia :  «Wer mich liebt, war am Boden zerstört»

Es war die wohl schwierigste Zeit ihres bisherigen Lebens. 2013 trennte sich Moderatorin Sylvie Meis (38) in einem schmutzigen öffentlichen Rosenkrieg von Fussball-Star Rafael van der Vaart (33). Die Liebes-Krise hatte just zum Jahresbeginn an Silverster 2012 mit einem verräterischen Bild begonnenen: Zu sehen waren Rafael van der Vaart, Sylvie und ihre damalige Busenfreundin Sabia Boulahrouz (38). Dank Rafaels vertrautem Kuscheln mit Sabia wurde da aber allen klar, dass zwischen den zwei mehr laufen könnte.

2013 war ein «Kriegsjahr»

Jetzt, drei Jahre später, spricht Sylvie Meis ungewohnt offen über das Ehe-Aus mit der Liebe ihres Lebens. In der holländischen Sendung «Linda's Zomerweek» mit Linda de Mol (52) bezeichnete sie 2013 als ein «Kriegsjahr». Kein Wunder: Die schmutzige Trennung von van der Vaart und die noch viel schmutzigere Schlammschlacht mir Sabia gingen an die Substanz. «Wir hatten eine schöne Ehe, die ein würdiges Ende verdient hätte, was nicht passiert ist», resümiert sie. Dennoch schweigt sie auch heute noch über den endgültigen Todesstoss für ihre Liebe. «Ich weiss, warum es falsch gelaufen ist, aber das sind persönliche Dinge», sagt sie. Trotz Schlammschlacht denke sie oft an ihre Ehe zurück. «Daran werde ich mich den Rest meines Lebens erinnern. Ich habe damals meine Naivität verloren.»

Ihre Familie litt mit

Das betrifft auch die böse beendete Freundschaft mit Sabia, die sich nach Sylvies Liebes-Aus Rafael schnappte - ein No-Go in einer Freundschaft. Darunter hätten die Familien aller Beteiligten gelitten, gesteht Sylvie. «Wer mich liebt, war am Boden zerstört.» (meg)