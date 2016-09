Super-Nanny Katharina Saalfrank kritisiert Deutsches TV

Sieben Jahre lang stand Katharina Saalfrank (44) Eltern von Problemkindern mit Rat und Tat zur Seite. «Die Super Nanny» war eine feste Grösse im RTL-Nachmittagsprogramm, die Show war ein Zuschauererfolg. Es gab aber auch immer wieder Stimmen, die das Konzept der Sendung und Saalfranks Ratschläge stark kritisierten. Nun ist die Erziehungsberaterin selbst unter die Fernseh-Kritiker gegangen.

Das Programm sei langweilig

«Im Moment empfinde ich das Programm als eher langweilig und durchschaubar», verrät Saalfrank der «Bild». «Es scheint immer nur bereits aus Quotensicht Bewährtes in einer Neuauflage zu kommen. Es scheint sich keiner so richtig was zu trauen.»

Besonders schade findet Saalfrank, dass Kinder nicht wahrheitsgetreu dargestellt werden. Laut ihr werden entweder schwer erziehbare Störenfriede, oder «brave, funktionierende» Kinder gezeigt: «So sind Kinder nicht und so ist Familie auch nicht.» Eltern können kaum noch Wissen aus den Sendungen nehmen.

Auch Saalfranks TV-Sendung zeigte extreme Fälle: Ihr berühmtester Problemfall war der kleine Lukas, der in jungen Jahren seine eigene Mutter als «Fo**e» beschimpfte und bespuckte und seinen Vater vor laufender Kamera in den Schritt trat. Da war selbst die Nanny überfordert.

«Ich vermisse das Fernsehen nicht»

Saalfrank wird kaum diejenige sein, die diese Mangel an ehrlichem TV ausbügelt. Sie ist inzwischen unter die Autoren gegangen, veröffentlicht bereits ihren vierten Erziehungs-Ratgeber. Die Diplompädagogin stellt klar: «Ich vermisse das Fernsehen nicht.» Trotzdem könne man sie hin und wieder auf der Mattscheibe sehen: «Wenn es um Inhalte und Beziehung geht, bin ich gerne dabei. Aber ich bin niemand, der ins Fernsehen geht, nur um sich zu zeigen.» (klm)