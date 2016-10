Kim Kardashian Überfall: Neue Theorien zum Millionen-Raub

Sie wurde mit Schusswaffen bedroht, gefesselt und geknebelt, ins Badezimmer eingesperrt und um Schmuck im Wert von ca. 10 Millionen Franken erleichtert: Kim Kardashian (35) wurde in Paris Opfer einer entsetzlichen Raub-Attacke. Einen Tag nach dem Verbrechen gibt es natürlich die ersten Theorien zum Übergriff.

Polizei verdächtigt Inside-Job

«Die französische Polizei hat das Gefühl, dass die fünf Räuber auf irgendeine Art Kontakt mit ihrem Sicherheitsdienst hatten und so Tipps über ihr Verhalten erhielten», sagt eine Quelle der «New York Post». «Sie wussten, dass kein Bodyguard mit ihr in der Wohnung war.» Laut der Quelle hat die französische Polizei ausserdem Probleme mit manchen Aussagen der Hotelangestellten.

Organisierte Juwelenräuber

Laut der «Daily Mail» trage der Raubzug die Kennzeichen der berüchtigten «Pink Panther»-Bande, einer weltweit tätigen Gruppe von Juwelendieben aus Osteuropa. Zu der Bande gehören geschätzt 200 Mitglieder, die in über 150 Überfällen Schmuck im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar erbeutet haben sollen. Ihren Spitznamen bekamen die «Pink Panthers» 1963, als sie bei einem Raub in London Diamanten in einer Gesichtscreme versteckten. Dieser Plan funktionierte schon 1963 in der französischen Komödie «Der rosarote Panther».

Auch in der Schweiz hat die Diebesbande schon diverse Male zugeschlagen. In Zürich, Genf und Luzern gab es mehrere Überfälle, die die Handschrift der Verbrecher-Gruppierung trugen und erst im Februar wurden zwei Mitglieder der «Pink Panther» in Zürich verhaftet. Sie planten mehrere Überfälle auf Schmuckboutiquen.

«Kim hat Glück am Leben zu sein»

Auch Steve Stanulis, der Ex-Bodyguard von Kim und Kanye West (39), glaubt gegenüber der «New York Post» an einen Feind aus den eigenen Reihen, der den Reality-Star an die Diebe verraten hat. Er sieht die Schuld aber auch bei Kim: «Dieses Verbrechen wartete darauf, zu passieren. Kim hat Glück am Leben zu sein.» Dass Kim auf den Social Media-Kanälen so aktiv ist, sei ihr Untergang: «Wenn sie postet ‹Hier bin ich, und das ist der vier Millionen Dollar teure Ring den ich trage, und hierhin gehe ich› lädt sie die Räuber im Grunde zu sich ein.» Auffällig ist, dass Kim, genauso wie der ganze Kardashian-Clan seit dem Raubzug noch nichts gepostet hat. (klm)