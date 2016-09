Staatsanwalt klagt gegen «Promi Big Brother»-Schreck :  Muss Edona James jetzt in den echten Knast?

Bei «Promi Big Brother» sorgte Edona James (29) mit ihrem grossen Mundwerk und ihrer Vagina-Show für Schlagzeilen. Nun, einige Wochen nach ihrem freiwilligen Abgang aus dem Container, wird sie vielleicht bald wieder eingesperrt - diesmal nicht freiwillig. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Klage wegen gegen die Transsexuelle eingereicht. Ihr werden unerlaubte Prostitution, Erpressung, Körperverletzung und falsche Verdächtigungen gegen einen Freier vorgeworfen, wie «Bild» berichtet. Vom TV-Knast in den echten Knast?

In einem Münchner Bordell sei es zu Geschlechts- und Oralverkehr mit dem ehemaligen Boxer Christian W. (37) gekommen. Für eine zusätzliche Summe von 300 Euro wurde das Schäferstündchen in die Wohnung des Freiers verlegt. Dumm nur, dass sich diese in einem Sperrbezirk befindet, wo Prostitution aus Jugendschutzgründen verboten ist.

«Jetzt sitze ich selbst auf der Anklagebank»

Am darauffolgenden Tag kam es zwischen den beiden zu einer Auseinandersetzung, in der James angeblich die Fäuste sprechen liess. Bei der Polizei erstatte sie später Anzeige, weil sie vergewaltigt worden sei. Nach der Vernehmung aller Beteiligten kehrte die Polizei aber den Spiess um und nun steht die «Promi Big Brother»-Kandidatin im Mittelpunkt der Ermittlungen.

Gegenüber der «Bild» sagt James: «Mir fällt es sehr schwer, über die Sache zu sprechen. Ich habe nach dem Vorfall die Polizei eingeschaltet, um Anzeige zu erstatten. Jetzt sitze ich selbst auf der Anklagebank. Ich möchte, dass der Vorgang aufgeklärt wird und die Wahrheit ans Licht kommt.» Ihr Manager spricht zudem davon, dass sie mehrfach zusammengebrochen sei, als sie die Angelegenheit schildern sollte, weil ihr das Ganze stark zu schaffen mache. (bnr)