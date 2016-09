Britney Spears am Apple Music Festival: Fan an der Leine

Fünf Jahre lang mussten die europäischen Fans des Popstars auf ein Konzert warten: Für ein exklusives Konzert holte Apple Britney Spears (34), die seit 2013 ausschliesslich in Las Vegas auftritt, jetzt ans Apple Music Festival nach London. Vor rund 3'300 Fans und Millionen Zuschauern übers Internet trat sie im Londoner «Roundhouse» auf.

The day has arrived for the legendary Ms. @britneyspears to slay #AMF10 9PM UK/1PM PT: https://t.co/0s0nOreRfs https://t.co/6imb0cr9ZC — Apple Music (@AppleMusic) 2013-07-22 14:22:09.0

Spears lieferte ab, was man von ihr erwartete: Eine Show vollgepackt mit Hits, wobei kein Fokus auf die Songs ihres neuen Albums «Glory» gerichtet war. Mit 22 Liedern füllte die Sängerin die 90 Minuten ihrer Show, lediglich zwei davon waren neu. Kein Wunder also, dass fast das ganze Publikum jede Songzeile der Hits von Britney, von «Oops! I did it again!» bis «Toxic» mitsingen konnte.

When @britneyspears performs #WOMANIZER and the crowd loses it. #AMFBritney https://t.co/7aZlMKrA0s https://t.co/T47QQNjbce — Apple Music (@AppleMusic) 2013-07-22 14:22:09.0

Während der 90 Minuten sang der Superstar natürlich keinen Ton live, sondern bewegte lediglich die Lippen zum Song. Doch dies störte die Fans nicht: «Das macht ja Britney auch ein bisschen aus», sagten einige Fans. «Ausserdem weiss man das ja, wenn man an ein Britney-Konzert geht.» Lediglich die Band schien an einigen Stellen live zu spielen.

Britney is putting in WORK at #AMF10. https://t.co/7aZlMKrA0s https://t.co/Xu5Wm2FHsE — Apple Music (@AppleMusic) 2013-07-22 14:22:09.0

Begleitet wurde Spears von 14 Tänzerinnen und Tänzern, die sie in ihrem Tanzkönnen weit übertrumpften. Trotzdem konnte Spears gut mithalten und kam dabei ins Schwitzen: «Es ist viel zu warm hier drin», sagte sie zu den Fans. Doch ganz alles klappte nicht: Während des Songs «Touch Of My Hand» schien Spears das Gleichgewicht zu verlieren:

Viele Elemente der Show wurden von der Vegas-Show übernommen. So auch, dass ein ausgewählter Fan während des Songs «Freakshow» von der Sängerin an der Leine rumgeführt wird und sogar Peitschenhiebe kassiert. Der glückliche Fan war David Haynes aus dem englischen Torquay, der durch grosses Glück beim Konzert dabei war: «Ich hatte gar kein Ticket und fand eine Person, die noch keine Begleitung hatte», erzählt er. Es war sein drittes Britney-Konzert: «Ein Security fragte mich, ob ich einen Drink habe. Ich verneinte und plötzlich nahmen mich Tänzer auf die Bühne und ich stand ich vor Britney», sagt er strahlend. «Mir ist ihr Funkeln aufgefallen, sie sieht wunderschön aus.»

Im nächsten Jahr wird Britney Spears voraussichtlich zum letzten Mal für ihre Show in Vegas auf der Bühne stehen. Nach vier Jahren in der Stadt der Sünde ist sie wieder reif, um auf Tournee zu gehen. Bestätigte Daten gibt es noch nicht – aber wenn, wird Britney Spears bestimmt auch wieder in der Schweiz Halt machen.

Das Konzert vom Britney Spears am 10. Apple Music Festival kann auf Apple Music nachgeschaut werden.