Jenny Elvers will Nadja abd el Farrag mit Alkoholproblem helfen

Jenny Elvers (44) und Nadja abd el Farrag (51) teilen das gleiche Schicksal: Ihren Kampf gegen die Alkoholsucht. Doch während Elvers ihre Abhängigkeit überwinden konnte, kämpft die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (62) scheinbar immer noch gegen ihre Sucht. Gegenüber «Closer» versicherte sie jedoch, «alles ganz gut im Griff zu haben.»

Und genau das bereitet Elvers Sorgen. Sie erklärte gegenüber dem Magazin: «Bei Nadja schaue ich mit traurigen Augen hin. Sie muss komplett aufhören, sonst wird sie immer wieder schlimme Rückfälle erleiden.» Sie glaubt nicht, dass Naddel ihre Abhängigkeit alleine überwinden kann. Eine Therapie sei ein Muss.

Naddel kann sich bei Jenny melden

Für Elvers war die Unterstützung ihrer Familie beim Kampf gegen den Alkohol eine grosse Stütze. Genau das fehlt Naddel. «Sie hat keine echte Aufgabe. Weder beruflich noch im Privaten», so die Schauspielerin. Weiter berichtet sie von ihren persönlichen Erfahrungen: «Ich konnte damals auch keine Rollen annehmen, hatte aber meinen Sohn Paul, für den ich immer da sein will.»

Vor genau einem Jahr machte Naddel ihre Alkoholprobleme öffentlich, gab sich kämpferisch, die Sucht alleine zu überwinden. Doch immer wieder erleidet sie Rückfälle, schockte im vergangenen Juli erneut mit einem besorgniserregenden Auftritt auf Mallorca. Zudem steckt sie in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Aktuell lebt sie im Hotel eines Freundes in Hamburg. Jenny Elvers will sie nun unterstützen. «Wenn sie mag, kann sie sich gern bei mir melden. Meine Nummer hat sie.» (paf)