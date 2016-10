So war das Finale von «Dance Dance Dance» :  Menderes gewinnt die Herzen der Zuschauer

Zum letzten Mal hampeln, hüpfen und tanzen die Promis gestern bei «Dance Dance Dance» über die Bühne. Im Finale müssen die Kandidaten nochmal richtig ran: Neben neuen Tänzen, müssen sie auch ihre schwächste Performance aus der ganzen Staffel wiederholen und beweisen, dass sie sich gesteigert haben.

Erste Patzer bei den Favoriten

Obwohl Sportler Philipp Boy (29) und Bene Mayr (27) neben den C-Promis zu Anfang wohl die unbekanntesten Teilnehmer waren, haben sie sich zu den absoluten Favoriten entwickelt. «Jetzt wollen wir natürlich nicht abloosen», meint Philipp. Aber dann der Schock: Ausgerechnet im Finale patzt der Turner im Duo zum groovigen Will Smith (48) Hit «Wild Wild West» zum ersten Mal! Der Fehler ist zwar winzig, entgeht der Jury aber nicht. «Für mich ist der Funke zum ersten Mal nicht übergesprungen», meint Cale Kaley. Müssen die Favoriten tatsächlich zittern? Der Druck wächst und Philipp wirkt beim Wiederholungs-Auftritt zu «Bye Bye Bye» von N*Sync ungewöhnlich nervös. Solo muss sich Bene gar in der Königsklasse beweisen: Als Michael Jackson (†50) in «Thriller» – und wird von der Jury mit Lob überschüttet. Auch Philipp kann solo mit Justin Timberlakes «Suit & Tie» wieder rocken und verschmilzt erneut mit den Profitänzern. Aber reicht das?

«Ohne Aneta kann ich mir das Leben nicht mehr vorstellen»

Menderes Bagci (31) steht in Sachen Emotionen wieder im Mittelpunkt. «In dieser Zeit hier bin ich viel selbstbewusster geworden und auch viel sicherer mit Frauen. Ich weiss jetzt, wie man mit Frauen tanzt», sagt er. Jetzt wolle er besonders seine Tanzpartnerin Aneta Sablik (27) begeistern. Und bei Lou Begas «Mampo Nr. 5» mutiert der Tanz-Legastheniker tatsächlich zum Tanzfüdli! «Du warst endlich im Beat! Ja! Ja! Ja!», freut sich DJ Bobo (48). Ob Menderes damit Aneta erobern kann? Denn: «Ich freu mich immer, wenn ich Aneta sehe und ohne sie kann ich mir das Leben gar nicht mehr vorstellen.» Und im Tanz zu «Naughty Girl» von Usher und Beyoncé greift Menderes bei der DSDS-Siegerin auch endlich mal zu.

Sieg für Bene und Philipp

Die grosse Herausforderung kommt aber, als sie ihren schwächsten Tanz wiederholen müssen: Bei «Everybody» von den Backstreet Boys verhauten sie die Choreographie komplett – und auch diesmal hampelt Menderes wieder hinterher. Solo begeistert hingegen Aneta bei Lady Gagas (30) «Born this way» und räumt erneut ab: 30 Punkte! Trotz dieser Leistung kann sie aber nichts mehr retten. Bene und Philipp gewinnen zwar knapp, aber vollkommen verdient!

Menderes wird dafür zum Sieger der Herzen – nur das von Aneta bleibt ihm wohl weiterhin verwehrt. (kyn)