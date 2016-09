So sehr litt Katie Price bei der Affäre ihres Mannes mit ihrer besten Freundin :  «Ich wollte mich ertränken»

Fieser gehts nicht. Das britische Busenwunder und ehemalige Boxenluder Katie Price (38) erlebte vor zwei Jahren die Hölle auf Erden. Ihr Gatte Kieran Hayler (29) betrog sie sieben Monate lang mit ihren besten Freundinnen Hayler Jane Pountney (49) und Chrissy Thomas (41) - in der Schwangerschaft. Jetzt erklärt die fünffache Mutter, die ihren untreuen Gatten nochmals eine Chance gegeben und mittlerweile schon ein zweites Kind von ihm hat, wie sehr sie der Betrug damals getroffen hatte.

Sie habe sich überlegt, mit dem Auto in eine Mauer zu fahren oder sich im Meer zu ertränken, sagt Price heute der «Sun on Sunday». «Ich fühlte mich so allein gelassen. Kieran machte sich nicht einmal die Mühe, mich zu besuchen. Ich dachte einfach Ich will mich im Meer ertränken».» Ihre Kinder hätten sie am Leben gehalten, so Price weiter. «Wenn ich zurückschaue, macht mir das Angst. Ich überlegte, mich zu erhängen oder mein Auto in eine Wand zu donnern.» Und: «Wäre ich nicht mit Bunny schwanger gewesen und hätte Kindern gehabt, wäre ich heute nicht hier. Ich hätte mich hundert prozentig umgebracht.»

Sie soll in der Hölle schmoren

Ihrem untreuen Kieran hat sie mittlerweile vergeben. Ihrer einst besten Freundin Jane aber nicht. Diese war bei zwei von Katie drei Hochzeiten Brautjungfer - und Price wünscht ihr nun, dass sie in der Hölle schmort.

Price hatte Kieran und Jane während ihrer Ferien Cap Verde vor zwei Jahren küssend in flagranti erwischt.

Eine Versöhnung schien damals kaum möglich. Price zeigte sich von den Affären ihres Ehemanns verständlicherweise entsetzt. «Da sitze ich schwanger in meinem Haus und habe meine Freundinnen, die ich beide kenne, seit ich 17 bin, von denen ich dachte, dass sie hinter mir stehen, zu Besuch, und er sitzt dabei und hat Sex mit uns allen», sagte sie gegenüber «The Sun».