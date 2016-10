So nahe waren wir Muhammad Ali noch nie :  Ein Tag mit dem Champ

Der Anruf kam ganz überraschend. «Eines Morgens klingelte das Telefon, und ich wurde in Muhammad Alis Trainingslager in Deer Lake, Pennsylvania, geschickt, um ihn dort zu fotografieren», sagt US-Fotograf Jan W. Faul (71). Auftraggeber war das «Time Maga­zine».

«Der Gedanke, dass ich ‹The Greatest› treffen würde, liess mich völlig ausflippen», erinnert sich Faul. Das Treffen mit Muhammad Ali (†74) fand heute vor 43 Jahren statt, am 27. Oktober 1973 – und war verbunden mit gewissen Startschwierigkeiten. «Ali war etwas verdattert, denn ich hatte mich verirrt und war zu spät. Damals gab es noch keine Navigationsgeräte», so der Fotograf.

Doch schliesslich war es der Champ selbst, der das Eis zum Schmelzen brachte, indem er versuchte, dem ungeschickten Faul das Seilspringen beizubringen. «Ali war aufgeschlossen und entspannt. Frei von jeder Unnahbarkeit.»

Der Fotograf hatte das Gefühl, der Schwergewichtsboxer sei für das Shooting gut vorbereitet worden: «Ali zeigte nicht die Scheu, wie sie die meisten empfinden, wenn sie vor der Linse stehen. Als hätte man ihn trainiert, sich vor der Kamera zu bewegen.»

Trotzdem wurden Fauls Bilder nie abgedruckt. Das «Time Magazine» hatte in der Zwischenzeit gemeinsame Fotos von Ali und seinem Kontrahenten Joe Frazier (†66) erhalten.

Die Redaktion schickte die Filme an Faul zurück und die Negative endeten im Ordner «1973». Heute, genau 43 Jahre danach, erscheint nun im Zürcher Verlag Kommode der Band «A Day with The Greatest» mit 60 unveröffentlichten Bildern des mindestens für Faul unvergesslichen Tages.