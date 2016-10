Madonna: «Wenn ihr Hillary Clinton wählt, gebe ich euch einen Blowjob»

Madonna (58) wirbt mit einem sehr speziellen Angebot für die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (68): Oralverkehr.

«Ich bin gut darin»

Als die Musiklegende in New York die Komikerin Amy Schumer (35) ansagte, machte sie ihren Vorschlag im ausverkauften Madison Square Garden. «Wenn ihr Hillary Clinton wählt, gebe ich euch einen Blowjob», sagte die «Queen of Pop» unter tosendem Applaus. Doch Madonna wäre nicht Madonna, hätte sie ihr Angebot nicht noch kontroverser gestaltet: «Ich bin gut darin. Ich nehme mir meine Zeit, mache die ganze Zeit Augenkontakt – und ich schlucke», legt sie auf Twitter nach.

Madonnas Statement war natürlich inspiriert von dem expliziten Comedy-Stil Amy Schumers, welche in ihrem Programm ganz offen über alle möglichen sexuellen Themen spricht. Die Komikerin bricht dabei genau wie Madonna gerne Tabus und wurde so zu einer Symbolfigur des neuen Feminismus.

B*#*HES I Am In Her GANG! https://t.co/jcZrUocE1V — Madonna (@Madonna) 2013-07-22 14:22:09.0

Es ist nicht das erste Mal, dass Madonna mit der Unterstützung eines Präsidentschaftskandidaten übers das Ziel hinaus schiesst. Als Barack Obama um seine Wiederwahl kämpfte, forderte sie ihre Fans auf, für ihn zu stimmen, da er ein «schwarzer Muslim im Weissen Haus» sei. Dass Barack Obama ein Muslim ist, ist ein Gerücht, das von seinen republikanischen Gegnern ins Leben gerufen wurde. Der «Queen of Pop» wurde vorgeworfen, diesen rassistischen Gerüchten auch noch eine Plattform zu geben.

Clinton liegt vorne

Schlussendlich hätte Clinton Madonnas Werbung wahrscheinlich gar nicht nötig. Sie holte sich gestern in der dritten und letzten TV-Debatte den Sieg und liegt in allen Umfragen weit vorne. (klm)