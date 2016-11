Leonard Cohen stirbt nur wenige Monate nach seiner Muse Marianne

Der kanadische Singer-Songwriter Leonard Cohen ist tot. Der Schriftsteller und Musiker starb im Alter von 82 Jahren, wie sein Label Sony Music Canada in der Nacht auf Freitag bestätigte. Cohen sei ein «legendärer Künstler» gewesen. Seine Musik beeinflusste Generationen: Alben wie «Songs of Leonard Cohen» (1967), «Songs of Love and Hate» (1971) und «Death of a Ladies’ Man» (1977), Songs wie «Suzanne», «First We Take Manhattan (Then We Take Berlin)», «Hallelujah» und «Chelsea Hotel #2» gelten längst als Klassiker. Einer seiner grössten Hits aber war «So long Marianne».

Der Künstler und seine Muse hatten sich in den 1960er-Jahren auf der griechischen Insel Hydra kennengelernt und sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Dann trennten sich ihre Wege für Jahrzehnte.

Er schrieb ihr einen letzten Brief

Doch kurz vor ihrem Tod – nur wenige Monate vor Cohens Tod – hatte das einstige Paar noch einmal Kontakt, wie das Magazin «New Yorker» berichtete. Marianne Ihlen hatte Krebs und lag im Sterben, da schrieb Cohen ihr im Juli folgenden Brief:

«Also, Marianne, es ist an der Zeit, dass wir beide wirklich so alt geworden sind, dass unsere Körper auseinanderfallen, und ich denke, ich werde dir bald nachfolgen. Wisse, dass ich so nah hinter dir bin, dass, wenn du deine Hand ausstreckst, du meine erreichen kannst.»

Wenige Tage später starb Marianne. Nach Angaben ihrer Familie hatte sie den Brief noch gelesen. (SDA/meg)