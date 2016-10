Marc Terenzi: Verkauft Ehering von Sarah Connor auf Ebay verkauft

«Feiner Diamant Ring aus Platin 950 - prominenter Vorbesitzer!» So wird das Schmuckstück auf der Internetplattform Ebay zum Sofortkauf für 3450 Euro (umgerechnet rund 3733 Franken) angeboten.

Dabei sollte der Trauring die ewige Liebe zwischen Marc Terenzi (38) und Sarah Connor (36) besiegeln – vergebens. Fünf Jahre lang waren die beiden verheiratet – dann folgte die Scheidung.

Marc Terenzi meldete Privatinsolvenz an

Ist Marc etwa finanziell so am Ende, dass er nun sogar dieses Kapitel aus seinem Leben zu Geld machen muss? Schliesslich meldete der Sänger im vergangenen Jahr Privatinsolvenz an. Zuletzt tingelte er mit der Strip-Truppe «The Sixx Paxx» durch Deutschland und liess Abend für Abend auf der Bühne die Hosen runter. «Ich musste etwas ändern in meinem Leben. Es war irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Ich habe schwere Zeiten hinter mir», sagte er damals zur «Bild».

Die Auktion für den Ehering ist abgelaufen

Nächstes Jahr soll er einer der Kandidaten der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» sein. Mit der Teilnahme am Ekel-Camp im australischen Busch dürfte er sein Konto finanziell wieder etwas aufpolstern.

Die Auktion für den Ehering ist auf Ebay übrigens inzwischen mit folgendem Hinweis abgelaufen: «Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel nicht mehr verfügbar ist.» (paf)