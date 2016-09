«Sie sind da, aber man will sie nicht» :  Thomalla vergleicht kleine Brüste mit Flüchtlingen

Autsch! «Kleine Titten sind wie Flüchtlinge: Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht», schrieb Sophia Thomalla (26) unter ein Bild bei Facebook und Instagram und erntete dafür haufenweise Hass-Kommentare. Was ist bloss in die schöne «Dance Dance Dance»-Jurorin gefahren?

Erst vor wenigen Tagen sorgte sie mit der Äusserung für Aufregung, Frauen sollten nicht mehr als 70 Kilo wiegen (BLICK berichtete). Mit diesem widerlichen Vergleich setzte die Schauspielerin nun noch einen drauf. «Du hast echt nicht mehr alle Tassen im Schrank», schrieb ein verärgerter Fan. Kommentare wie «Du solltest dich schämen», «Wie erbärmlich bist du?» und «Ich hoffe, das warst nicht du und man hat deinen Account gehackt», sind unter dem Foto zu lesen.

Stunden später dann die Auflösung. Es war ein Experiment, wie Thomalla gegenüber der «Bild»-Zeitung verrät. TV-Moderator Micky Beisenherz (39) habe für einen Tag ihre Social-Media-Profile übernommen.

Ein Experiment und mal bewusst provoziert. Wir wollten sehen, wer tatsächlich allen Ernstes denkt, das DAS ERNST gemeint war... Wahnsinn. — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) 2013-07-22 14:22:09.0

«Micky Beisenherz ist einer der besten und sarkastischsten Autoren Deutschlands. Wir wollten einfach mal sehen, was passiert, wenn man so etwas postet», erklärt Thomalla gegenüber der Zeitung. «Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die darauf abgehen: Ich finde Micky Beisenherz hat uns allen den Spiegel vorgehalten. Soziales Netzwerk ist schon irgendwie unfassbar. Im positiven sowie im negativen Sinne.»

Leute, Leute.... 2.000 Follower mehr in 45 min. nur mit Titten und Flüchtlingen... Q.e.d. @MickyBeisenherz https://t.co/Q87wfdvE8R — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) 2013-07-22 14:22:09.0

Dass fast 20'000 Menschen ihren Facebook-Post gelikt haben, haue sie um. «Man kann halten von dem Experiment, was man möchte, aber eins möchte ich mal klar stellen (für alle, die es immer noch nicht verstanden haben): Wir sind nicht rechts, sondern genau das Gegenteil. Und an alle, die das geliket haben: Auf Euch kann ich als Fans verzichten!» (gru)