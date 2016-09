Angelina Jolie und Brad Pitt vor dem Aus: Ehe ist nicht mehr zu retten

Die Gerüchteküche kocht schon lange. Nun scheint die Ehe vom einstigen Traumpaar Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) nicht mehr zu retten: Zusammen wurden sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Während die Hollywood-Beauty in den Krisengebieten der Welt unterwegs war, genoss Pitt seine Zeit beim Autorennen in Le Mans, in Kalifornien und mal in Kroatien.

Der Trip an die Adria war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, berichtet ein Freund der Familie in der US-Ausgabe der «InTouch». Angelina habe sich auf ein paar gemeinsame Tage mit den Kindern auf ihrem Schloss Miraval in der Nähe der Riviera gefreut. «Als Brad aber trotzdem Richtung Kroatien startete, hatte sie Tränen in den Augen, weil sie fühlte, dass das Ende ist», wird der Freund zitiert. «Die Ehe ist zerbrochen und die 400 Millionen Dollar-Scheidung auf dem Weg.»

Wohl der Kinder hat Priorität

Zwölf Jahre sind die beiden zusammen, feierten vor rund zwei Jahren eine romantische Hochzeit. Eine glückliche Familie mit sechs Kindern, politisch engagiert und sozial eingestellt. Doch das Engagement brachte lange Trennungsphasen mit sich.

Und dann war da noch Brads Partnerin im Thriller «Allied», die französische Schauspielerin Marion Cotillard (40) und die Spekulationen, dass die beiden mehr als nur die Arbeit am Set verband. Angelina sei eifersüchtig gewesen, bestätigt der Freund, und Brad so sauer, dass es ihm reichte und ihr sagte, er sei «mit ihr durch». Egal wie es in den nächsten Wochen weitergeht, eines sei klar: Das Wohl der Kinder habe absolute Priorität.

Brad wolle auf gemeinsames Sorgerecht für Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) und die Zwillinge Knox und Vivienne (8) pochen und in diesem Punkt soll Angelina einverstanden sein. (ds)