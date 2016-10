Stefan Raab wird 50: Gibt es je ein Comeback des Moderators?

1993 kam der Metzgersohn eher zufällig zum Fernsehen und wurde zum wohl erfolgreichsten Entertainer Deutschlands. Vor knapp einem Jahr verschwand Stefan Raab (50) aus der Öffentlichkeit und zog seinen Rücktritt so konsequent durch, wie kaum ein Promi vor ihm. In den vergangenen 12 Monaten zeigte er sich nur einmal öffentlich, als er im Juni komplett überraschend als Schlagzeuger bei Udo Lindenbergs (70) Konzert in Hamburg auftauchte – und ohne ein Wort wieder verschwand.

Stefan Raab machte seine Vorhersage wahr

Dass es die Rampensau, dessen grosse Klappe ihm einst eine gebrochene Nase von Rapper Moses Pelham (45) einbrachte, ohne die grosse Bühne aushält, ist erstaunlich. Allerdings sagte er zum «Spiegel» schon vor Jahren, dass er mit 50 nicht mehr Fernsehen machen wolle. Heute feiert er seinen Geburtstag und behält mit seiner Vorhersage recht. Interview-Anfragen zu seinem grossen Tag lehnt er laut «Bild» ab. «Derzeit geniesst er seine Auszeit», heisst es von seiner Managerin Gaby Allendorf gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Was er vorhat, steht in den Sternen.»

Während seine Fans ihn und seine Sendung vermissen, weiss nur Raab selbst, was er heute treibt. Der «Zeit» verriet er einst, dass es sein Traum sei, mit einem Katamaran um die Welt zu reisen. Dass er das mittlerweile – als Familienvater – gemacht hat, ist unwahrscheinlich. Aber genauso, dass er auf der faulen Haut liegt. Der Kölner ist ein Arbeitstier und extrem ehrgeizig. Das dürfte den Zuschauern schon bei «Schlag den Raab» aufgefallen sein. Was er will, das erreicht er. Egal, ob er es vom schrägen «Viva»-Moderator zur eigenen Erfolgssendung mit «TV Total» schafft oder aus einer blöden Wette heraus die «Wok WM» kreiert.

Auch musikalisch ist er ein Multitalent. Aus einem Satz von Regina Zindler in der Gerichtsshow «Richterin Barbara Salesch» bastelte er vor 16 Jahren den «Maschendrahtzaun» zum Hit. Sechs Mal trat er beim «Eurovision Song Contest» an und landete immer in den Top Ten. Jetzt soll er wieder ran – indirekt. Nachdem Deutschland zwei Mal auf dem letzten Platz landete, teilt die ARD mit, dass Raabs Produktionsfirma, bei der er noch immer einen Parkplatz hat, mit «Unser Song 2017» einen neuen Kandidaten finden soll.

Seine Fans wünschen sich sehnlich ein Comeback. Raabs TV-Praktikant Elton (45) schliesst das nicht aus. «Ich gebe ihm noch ein Jahr, dann kommt er vielleicht wieder!», sagte er zur «Gala». Allerdings war das auf dem Oktoberfest nach zwei Mass Bier. Und was wünscht sich Raab heute selbst? Vielleicht etwas von seinem Lieblingsverein, dem 1. FC Köln, oder ein paar neue Drumsticks. Und ganz sicher so verschwiegene Freunde wie bisher. (kyn)