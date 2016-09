Shermine Shahrivar über das Liebes-Aus mit Fiat-Erbe Lapo Elkann :  «Reichtum löst keine Gefühle aus»

Ihre Liebe hielt nur einen Sommer lang: Model Shermine Shahrivar (33) spricht erstmals nach der Trennung von Fiat-Erbe Lapo Elkann (38) über das Liebes-Aus. Ihr Glück teilten Shahrivar und der italienische Auto-Milliardär in ihren vier Monaten Beziehung stets bei Instagram. Sie sagt jetzt gegenüber «Grazia»: «Wir waren verliebt! Wenn man so verknallt ist, möchte man es in die Welt hinausschreien. Warum auch nicht? Es gibt schlimmere Dinge, als schöne Fotos zu posten.»

«Ich war in einer Blase, es war alles so liebevoll»

Wurden die gemeinsamen Fotos der Sommerliebe etwa zum Verhängnis? Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber «Bild»: «Beim gemeinsamen Urlaub in Los Angeles fiel Lapo auf, dass immer wieder Paparazzi an den Orten auftauchten, an denen er mit Shermine war.» Elkann soll vermutet haben, dass seine Verlobte die privaten Informationen für Geld weitergab. Davon will das Model nichts wissen. Sie habe gar nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet. «Das hätte ich mir im Ansatz nicht vorstellen können. Ich war in einer Blase, es war alles so liebevoll.»

«Ich kann Lapo nicht die ganze Zeit hinterherreisen»

Scheiterte die Liebe der ehemaligen Miss Deutschland und des Unternehmers an den unterschiedlichen Lebensstilen? Zum Trennungsgrund sagt das Model: «Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Selbst wenn es so aussah – ich kann Lapo nicht die ganze Zeit hinterherreisen.» Auch über den Fakt, dass ihre Ex-Freunde stets vermögend gewesen seien, sagte sie: «Reichtum löst keine Gefühle aus. (...) Man kann so vermögend sein, wie man möchte – aber der Charakter bleibt.»

Gemäss «Gala» sollen sich Shahrivar und der Fiat-Erbe in aller Freundschaft getrennt haben. Das Model wolle sich nun auf die Arbeit und Töchterchen Dahlia (3) konzentrieren. (kad)