Selbst drehen ist okay, Pamela Anderson? :  «Pornos sind was für Versager!»

Nanu? Hat Pamela Anderson (49) vergessen, dass so ein Filmchen mit ihr selbst exisiert? Das ehemalige Playmate, deren Heimporno mit Tommy Lee 1995 gestohlen wurde, bevor es mit ihrem Einverständnis als Webcast veröffentlicht wurde, ist beunruhigt über die Anzahl an frei verfügbaren Porno-Webseiten. Die Schauspielerin ist der Meinung, dass die Situation bald ernst werden könnte. In einem gemeinsamen Artikel mit dem Rabbi Shmuley Boteach schrieb die Blondine im «Wall Street Journal»: «Es ist eine Gefährdung für die Öffentlichkeit von ungeahntem Ausmass, wenn man bedenkt, wie frei verfügbar, anonym zugänglich und einfach verbreitet Pornografie heutzutage ist.»

Anderson, die mit Lee die Söhne Brandon (20) und Dylan (18) grosszieht, glaubt ebenso wie der Rabbi, dass es zu spät sei, die «Büchse der Pandora namens Pornografie» wieder zu schliessen, daher sei es umso wichtiger, offen über das Thema zu sprechen und Kindern beizubringen, dass solche Filmchen nur von «Versagern» angesehen werden.

Die Sexikone, die 14 Mal das Cover des «Playboy»-Magazins zierte - zuletzt im Dezember 2015 - gibt sich ungewohnt prüde. «Der Vormarsch der Technologie ist irreversibel und wir sind nicht so naiv, zu glauben, dass irgendeine vorgegebene Regulierung die Büchse der Pandora namens Pornografie wieder schliessen könnte», heisst es weiter im Essay. «Was wir brauchen ist ein offener Dialog über das, was wir sehen - die wahre Natur und die Gefahr von Pornos - und einen Ehrenkodex, das ganze herunterzuschrauben für das Gemeinwohl von uns als Individuen, Familien und Gemeinden. Einfach gesagt, wir müssen uns und unsere Kinder bilden, um zu verstehen, dass Pornos für Loser sind - ein langweiliger, verschwenderischer und endloser Abfluss für Menschen, die zu faul sind, um die ausreichende Belohnung einer gesunden Sexualität zu ernten.»