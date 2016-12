Schwuler Rodrigo Alves knutscht Plastikfrau :  Ken ist jetzt silikon-sexuell

Human Ken und seine Barbie gönnten sich neulich ein edles Nachtessen in einem britischen Restaurant. Die Szene spielt nicht etwa in einem Kinderzimmer, sondern im echten Leben. Rodrigo Alves (33), besser bekannt als britischer Ken-Verschnitt, und Chloe Khan (25), die sich genauso gerne unters Messer legt, ziehen neuerdings zusammen um die Häuser. Hand in Hand, Hyaluronlippe an Hyaluronlippe.

385’000 Franken für die Schönheit

Gleich und gleich gesellt sich eben gern! Alves hat mittlerweile 385’000 Franken in seinen Plastikkörper investiert, Khan besticht mit aufgespritzten Lippen und XXL-Silikon-Busen. Beim Puppenmann geht der OP-Wahn sogar so weit, dass er während einer Silikon-Kur fast auf dem Operationstisch gestorben wäre. Nach einer misslungenen Nasen-OP verlor er ausserdem beinahe sein halbes Gesicht, da das Gewebe anfing zu verfaulen.

Falsche Körper, falsche Liebe?

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind? Alves hat in bisherigen Interviews stets bestätigt, dass er schwul ist, und Chloe Khan soll mit dem Reality-Show-Teilnehmer Ashley Cain liiert sein. Wechselt Ken von homosexuell zu silikon-sexuell?

Fest steht: Das Plastikpärchen bekommt eine gemeinsame Show. Echt ist an den beiden fast nichts mehr. Wieso sollte es dann die Liebe sein? (klm)