Roberto Blanco im Krankenhaus: Schwächeanfall wegen Scheidungskrieg

Grosse Sorge um Schlagerstar Roberto Blanco (79): Am Sonntag wurde der Musiker nach einem Schwächeanfall ins Universitätsspital in Linz (A) eingeliefert. Dem Schlagersänger ging es dabei so schlecht, dass er von seiner Frau Luzandra (37) und seinem Berater Deniz Guylo (30) gestützt werden musste.

Anhaltende Schmerzen

«Roberto klagte über anhaltende Schmerzen im Brustbereich. Als ein starkes Engegefühl hinzukam, brachten wir ihn direkt in die Klinik», zitiert «Bild» seinen Berater.

Er selbst hatte keine grosse Angst zu sterben, seine Frau bangte dafür umso stärker um ihn: «Ich musste sie beruhigen. Ich habe natürlich innerlich sehr gehofft, dass es nichts Schlimmes ist», sagt er zur «Bild».

Man habe ihn komplett durchgecheckt, erzählt Blanco. «Kopf, Magen, Brust, alles! Eine Generalinspektion meines Körpers. Die Ergebnisse kommen heute. Ich fühle mich aber so oder so schon wieder gut.» Was man bisher schon weiss: Beim Schwächeanfall habe es sich weder um einen Herz-Infarkt noch um einen Schlaganfall gehandelt. Blanco liege aber immer noch auf der Abteilung für Allgemein- und Bauch-Chirurgie.

Nervenaufreibende Zeit

Schuld am Schwächeanfall soll der Scheidungskrieg mit seiner Schweizer Ex-Frau Mireille (79) sein. Der Musiker verklagte seinen ehemaligen Rechtsanwalt Michael Scheele (68) auf 181'000 Franken, nachdem er sich von diesem im Scheidungskrieg schlecht beraten fühlte.

Seine neue Ehefrau Luzandra meint gar: «Natürlich war das alles eine nervliche Belastung für Roberto. Das kann zu dem Zusammenbruch geführt haben.» (bnr)