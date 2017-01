Schock vor «Fifty Shades of Grey 2»-Kinostart :  Was ist mit Schönling Jamie Dornan passiert?

Schock für alle Fans der «Fifty Shades of Grey»-Reihe! «Christian Grey-Darsteller Jamie Dornan (34) ist kaum mehr wiederzuerkennen.

Neue Fotos zeigen den Beau mit Millimeterschnitt und einem dicken Vollbart. Verschwunden sind sein volles Haar, das Millionen von Frauen zum Schmachten brachte – auch sein hübsche Gesicht ist hinter dem Bart nicht mehr gleich gut zu erkennen. Die Fotos entstanden gestern auf dem Flughafen von Los Angeles.

Bart und Glatze für Robin-Hood-Film?

Glücklicherweise beeinträchtigt der neue Look mit Glatze aber nicht Dornans Rolle in «Fifty Shades of Grey 2», die Dreharbeiten sind längst abgeschlossen. Was steckt also hinter der neuen Frisur des Iren? In Hollywoodkreisen wird gemunkelt, es sei das Projekt «Robin Hood: Origins».

Laut dem Branchen-Blatt «Variety» soll Dornan als Favorit für die Rolle des Will Scarlett gelten, einer der treuen Gefährten Robin Hoods. Regie führt angeblich der britische Regisseur Otto Bathurst (45), produziert wird der Film von Leonardo DiCaprio (42). Am 20. Februar sollen die Dreharbeiten für den 100-Millionen-Franken-Film im kroatischen Dubrovnik starten. Zeitlich würde die Typ-Veränderung Dornans also Sinn machen.

Bis sein neuer Film bestätigt wird, können sich die Fans des Schönlings aber erst einmal auf «Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe» freuen. Am 9. Februar 2017 startet der Blockbuster in den Deutschschweizer Kinos. (brc)