Schluss mit Kiffen, Blütteln und rotem Teppich :  Die Liebe macht Miley brav

Miley Cyrus (23) sorgte im vergangenen Jahr für Skandale ohne Ende. Fake-Masturbation und Joints auf der Bühne, knappe Outfits, Nackt-Fotos und provokante Musikvideos – eine Schlagzeile jagte die nächste. Doch seit wenigen Monaten scheint sich die Sängerin dem Rampenlicht fernzuhalten. Liess die Liebe sie zur Ruhe kommen? Anfang des Jahres kam die ehemalige Skandalnudel, zwei Jahre nach der Trennung, wieder mit Schauspieler Liam Hemsworth (26) zusammen. Sogar die geplante Hochzeit, die 2013 abgesagt wurde, ist jetzt wieder ein Thema. Ihren Lebenswandel bestätigt Miley auch in der aktuellen Ausgabe der «Elle».

«Ich werde nie mehr einen roten Teppich betreten»

Im Interview mit dem Mode-Magazin verrät die «We Can't Stop»-Sängerin, dass sie künftig auf Skandal-Auftritte auf roten Teppichen verzichten will. Statt an der nächsten provokativen Performance zu feilen, will sie sich vermehrt wohltätigen Zwecken widmen. «Ich werde nie mehr einen roten Teppich betreten», sagt sie. «Warum stehe ich auf einem roten Teppich, während Leute hungern? Weil ich ‹wichtig› bin? Weil ich ‹berühmt› bin? So ticke ich nicht. Es ist wie ein Witz – es ist wie ‹Zoolander›». Zuletzt zeigte sich Miley, die aktuell in der Jury der US-Version von «The Voice» sitzt und gerade die Amazon-Produktion «Crisis in Six Scenes» von Woody Allen (80) abgedreht hat, im vergangenen Dezember auf dem roten Teppich des «A Very Murray Christmas»-Events.

«Ich bekam Ausschlag, weil ich so gestresst war»

Ihr Ruhm habe ihr in den vergangenen Monaten zu denken gegeben. «Lange Zeit konnte ich nicht schlafen, weil ich mich so schuldig fühlte. Ich bekam Ausschlag, weil ich so gestresst war», sagt der «Wrecking Ball»-Star. Sie fühlte sich etwa wie ein «Arschloch», weil sie beim Wandern ihr Wasser liegen liess. «Da draussen werden Kinder als Sexsklaven verkauft; wie kann ich jetzt auf eine Wanderung gehen? Also versuche ich jetzt so viel wie möglich durch Happy Hippie zu bewirken», sagt sie.

Charity und Liebes-Glück statt Skandal-Auftritte

Die «Happy Hippie Foundation» ist die Wohltätigkeitsorganisation der Sängerin, die sich für die Belange homo-, bi- und transsexueller Jugendlicher einsetzt. Charity und Liebes-Glück statt Skandal-Auftritte und Negativ-Schlagzeilen: Miley Cyrus hat sich, einmal mehr, neu erfunden. (kad)