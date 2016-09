Schlagersänger Ennesto Monté ersteigert Date mit Helena Fürst auf Ebay

215 Franken lässt Ennesto Monté (40) für ein Date mit Dschungelcamp-Zicke Helena Fürst (42) springen. Das bestätigt der Wannabe-Schlagerstar gegenüber der «Bild». Die gelernte Betriebswirtin Fürst bietet auf Ebay ihre Dienste als Finanzberatung zum Sofortkauf an, Monté dürfte aber kaum Tipps für die Steuererklärung im Sinn haben.

Monté will nur Eines

«Ich liebe zwei Dinge: Singen und Sex. Helena und ich haben sicher die gleichen Interessen. Ich freue mich», sagt der Sänger. Bisher ist Monté auch eher für Zweiteres bekannt. Den Gipfel erreichte seine Bekanntheit bisher, als er von der Polizei beim Sex vor einem Geldautomaten erwischt wurde und dadurch ebenfalls in der «Bild» erwähnt wurde. Ausserdem hat auch Monté Erfahrung mit Ebay-Versteigerungen: Der Möchtegern-Entertainer stellte sich bereits selbst für «eine unvergessliche erotische Nacht» zum einem Mindestgebot von einem Euro auf das Portal.

Helena Fürst, die vor dem Dschungelcamp als TV-Anwältin bekannt war, hat das Date auf Facebook bereits kommentiert: «Jetzt weiss ich auch was Sache ist! Na da bin ich mal sehr gespannt.» Zu einem von Monté so heissbegehrten erotischen Abenteuer dürfte es aber kaum kommen. «Natürlich bezieht sich das Angebot nur auf dein Treffen mit mir und nicht inbegriffen sind Anzüglichkeiten in keiner Weise», stellte Fürst schon in der Anzeige klar. (klm)