Sarah Lombardi Ehe-Krise: Macht sich in Video übers Fremdgehen lustig

Noch vor zwei Jahren konnten Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) über Betrugsgerüchte lachen – jetzt muss das ehemalige Traumpaar, das sich vor fünf Jahren bei «Deutschland sucht den Superstar» kennen und lieben lernte, tatsächlich wegen Fremdgeh-Vorwürfen um seine Beziehung fürchten. In einem alten Clip spielte das deutsche Reality-Paar seinem «DSDS»-Kollegen Daniele Negroni (21) einen fiesen Telefonstreich.

«Ich bin kurz vor der Trennung von ihr»

«Ich bins, Pietro. Ich muss dich was fragen, aber du musst ehrlich mit mir sein. Beim Superstar-Open-Air – hat Sarah da in der Disco mit einem anderen Typen rumgemacht? Sag die Wahrheit, bitte! Ist dir was Komisches aufgefallen?», fragt Pietro verzweifelt ins Telefon, während seine Sarah lächelnd neben ihm sitzt. «Ich bin kurz vor der Trennung von ihr. Ich schwör so auf alles.» Seine Liebste stachelte Pietro sogar weiter an, gab ihm per Handy Tipps, wie er seinen Kumpel weiter an der Nase herumführen kann. Damals löste das Paar den Scherz auf, alle konnten darüber lachen. Jetzt wurde aus dem lustigen Streich bittere Realität.

Sarah Lombardi soll ihrem Pietro, dem sie vor drei Jahren das Ja-Wort gab, untreu gewesen sein – und das gemäss einem Insider über mehrere Monate lang. Vergangene Woche veröffentlichte «Bild» pikante Bilder, die die Sängerin in Unterwäsche mit einem anderen Mann im Bett zeigen. Der Mann auf den Bildern soll Michal T. heissen und schon während Sarahs Schulzeit mit ihr zusammen gewesen sein. In die geplanten Familienferien flog Sarah am Sonntag nach Griechenland alleine. Ob sich das ehemalige Traumpaar von dieser Krise wieder erholen kann? (kad)