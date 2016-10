«Kokowääh»-Schauspielerin Mimi Fiedler posiert zum 2. Mal im «Playboy»

«Kokowääh»-Schauspielerin Mimi Fiedler (41) liess sich für den «Playboy» an einem ihrer Lieblingsorte ablichten: In der französischen Camargue posierte sie bereits zum zweiten Mal für das Männermagazin. 2009 liess sie sich noch unter ihrem Namen Miranda Leonhardt fotografieren. Erst seit vier Jahren nennt sich die «Tatort»-Schauspielerin Mimi Fiedler. «Mimi ist mein Spitzname. Ich finde, der passt auch besser zu mir», sagt sie.

«Ausserdem fühle ich mich in mir angekommen»

Sie habe keine Sekunde gezögert, als es um ein erneutes «Playboy»-Shooting ging. «Ich habe mich in den letzten sieben Jahren ziemlich verändert und bin erwachsen geworden. Diesen neuen Lebensmoment wollte ich noch mal dokumentieren, bevor sich mein Bindegewebe völlig der Schwerkraft ergibt», so Fiedler. «Ausserdem fühle ich mich in mir angekommen. Heute juckt es mich zum Beispiel auch nicht mehr, was andere von mir denken könnten. Weil ich mich mag. Ich bin okay mit mir.» Im Gespräch mit dem Magazin verrät die attraktive Schauspielerin weiter, dass sie früher nicht unbedingt als begehrenswert galt.

«Schon als Teenager fand ich Bücher spannender als Jungs. Aber vielleicht lag es auch daran, dass die Jungs andere Mädchen spannender fanden als mich. Ich hatte Brackets und eine Aussenzahnspange. Selbst wenn ich gewollt hätte, damit hätte ich niemals knutschen können», sagt sie. «Ich stand ganz lange ganz unten auf der Dating-Liste der Jungs.»

«Eine Heulsuse hat bei mir keinen Platz»

Erst mit 16 habe sich das geändert. Heute hat die gebürtige Kroatin bei Männern deutlich mehr Erfolg und ist glücklich vergeben. Der Mann an ihrer Seite muss Stärke haben. «Ich brauche definitiv einen Rudelführer. Das sind meine kroatischen Wurzeln. Als impulsive Frau brauche ich einen Mann, der mich führen, aber auch auf die Bremse treten kann, wenn ich zu viel Gas gebe. Eine Heulsuse hat bei mir keinen Platz.»

