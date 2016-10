Schauspielerin Charlize Theron wiegt 15 Kilo mehr :  «Ich bin gerade sehr fett»

Für ihren neuen Film nahm Schauspielerin Charlize Theron (41) ganze 15 Kilogramm an Körpergewicht zu. Doch ganz glücklich ist sie mit den Pfunden auf ihren Hüften offenbar nicht. Bei der amfAR-Gala in Los Angeles versteckte sie ihren Körper unter einem schwarzen Lagenlook und kaschierte so gekonnt ihre Rundungen.

Charlize Theron findet sich «fett»

Gegenüber «E! News» sagte sie: «Ich bin gerade sehr fett.» Fett? Von wegen! Die gertenschlanke Theron ist mit den 15 Kilo mehr alles andere als übergewichtig.

In ihrem neuen Filmprojekt «Tully» spielt Theron ein Dreifach-Mami. Von ihrem Bruder bekommt sie ein Kindermädchen geschenkt. Anfangs ist ihr das unangenehm, doch im Laufe der Zeit freundet sie sich mit dem Gedanken und der Nanny sogar an.

Bei der amfAR-Gala wurde Theron für ihre Wohltätigkeitsorganisation ausgezeichnet, die afrikanische Jugendliche im Kampf gegen das HI-Virus und AIDS unterstützt. (paf)