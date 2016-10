Sarah und Pietro Lombardi am Sonntag bei «Grill den Henssler»

Ist das ihr letzter gemeinsamer Auftritt als Paar? Die Ehe von «DSDS»-Traumpaar Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) soll aktuell auf Eis liegen, nachdem geheime Liebes-SMS und Fotos aufgetaucht sind, die Sarah mit einem anderen Mann im Bett zeigen sollen. Während Pietro gemäss «Express» aus dem gemeinsamen Haus aus- und zu einem Freund gezogen ist, ist Sarah mit Söhnchen Alessio (16 Monate) auf Kreta. Im TV sieht man Sarah und Pietro am Sonntagabend gemeinsam in der Kochsendung «Grill den Henssler».

«Ich sag dir immer, dass du die tollste Frau der Welt bist»

In der Show, die vor einem Monat aufgezeichnet wurde, wirken die beiden gemäss «Bild» total verliebt – dabei soll Sarah ihren Ehemann zu jenem Zeitpunkt bereits mit Ex-Freund Michal T. betrogen haben. Das Paar zeigt sich in der Sendung händchenhaltend, harmonisch und scheinbar glücklich. «Schatz, ich sag dir immer, dass du die tollste Frau der Welt bist», schwärmt Pietro etwa. Zwischen den beiden scheint alles in Ordnung zu sein.

Doch verraten die kleinen Seitenhiebe gegen Pietro das angebliche Gefühlschaos von Sarah? «Normalerweise stehe ich ja alleine in der Küche. Das ist jetzt das erste Mal. Also, ich warne schon mal alle vor», sagt sie. Moderatorin Ruth Moschner (40) betont immer wieder, wie herzig das Paar sei: «Das ist so schön, euch zu sehen. Da geht mir echt das Herz auf. Du bist so bezaubernd, Pietro, und du bist auch so bezaubernd, Sarah, und wie ihr miteinander umgeht. Ich könnte euch beide echt knutschen. Das ist so süss. Guck mal, wie sie sich angucken!»

War das verliebte Verhalten nur Show?

War das harmonische Verhalten von Sarah und Pietro nur Show? Sobald die Kameras aus waren, benahm sich das Paar nicht mehr ganz so verliebt: Wie «Bild» weiss, beobachtete ein Mitarbeiter am Set, dass Sarah und Pietro in den Drehpausen getrennt voneinander standen und sehr kalt wirkten.

«Es gibt nur einen für sie, das bin ich!»

Besonders bitter: Moschner spricht Pietro auf seine Erfahrung mit der Tanzshow «Let’s Dance» an, in der Sarah mit Robert Beitsch (24) tanzte. «War es für dich nicht komisch, sie so eng und sexy mit einem anderen zu sehen?» Er antwortet: «Es gibt nur einen für sie, das bin ich! Ich liebe dich», worauf Sarah lacht und ihn küsst. Offenbar gibt es aber nicht nur einen für Sarah.

Michal T. soll schon seit Jugendjahren Sarahs «grosse Liebe» sein, wie eine Freundin der Sängerin gestern dem «Express» verriet. «Sie sind das erste Mal zusammengekommen, als Sarah 13 Jahre alt war. Seitdem haben sie sich immer wieder getrennt und sind dann doch wieder zusammengekommen. Die beiden können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander.» Sarah sei nicht begeistert darüber, wie ihre Liebe zu Michal an die Öffentlichkeit gelangte, «aber auf der anderen Seite ist ihr auch ein Stein vom Herzen gefallen!» (kad)