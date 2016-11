Sarah + Pietro Lombardi: Sarahs Mutter Sonja packt im TV aus

Gerade als es im Trennungs-Drama um Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) ruhig wurde, meldet sich nun die Mutter der Sängerin zu Wort – und bricht vor laufenden Kameras in Tränen aus. Im Interview mit «RTL Exclusiv» packt Sonja Strano Engels (47) über Sarahs Affäre und das Liebes-Aus des ehemaligen «DSDS»-Traumpaars aus – und verrät, dass die beiden die glückliche Beziehung am Ende nur noch spielten.

Sie lebten nur noch «wie Bruder und Schwester»

Niemand wisse so gut über die zerbrochene Liebe Bescheid wie sie. Sarah sei ihre beste Freundin und ihre engste Vertraute, ausserdem hätten Sarah und ihr Noch-Ehemann am Anfang der Beziehung drei Jahre lang bei ihr gewohnt. «Beide haben uns bestätigt: ‹Wir lieben uns nicht mehr.› Beide haben uns bestätigt, dass sie nur noch wie Bruder und Schwester leben, schon länger – und sich teilweise sogar hassen.»

Seit mindestens einem Jahr sei die Beziehung der beiden bereits kaputt. Pietro habe zudem gewusst, dass Sarah Kontakt mit ihrem Ex-Freund Michal T. hatte: Gemeinsame Fotos, die die beiden zusammen im Bett zeigten, brachten ihre Affäre schliesslich ans Licht. Strano Engels habe gewusst, dass diese Fotos irgendwann auftauchen würden.

«Sie hat in der Kindheit nicht viel männliche Liebe erfahren»

«Auch Pietro wusste ja, dass sie ihm schreibt. Die haben sich auch im Fitnessstudio getroffen und geredet. Einmal waren die sogar auf der Kirmes zusammen! Das wusste er. Es ist nicht so, als hätte sie ihm das nicht gesagt. Natürlich wusste keiner, dass dann vielleicht mehr daraus wird.» Die Bürokauffrau war stets überzeugt, dass Sarah und Pietro sich gut ergänzten – auch wenn Sarah manchmal über die Unordentlichkeit ihres Mannes motzte. «Sarah hat sich um alles gekümmert. Sie war die, die alles geführt und gemanagt hat. Pietro war mehr der Gefühlsmensch. Das ist auch das, was Sarah braucht.» Ihre Tochter habe in der Kindheit nicht viel männliche Liebe erfahren. «Deshalb weiss ich, dass sie das braucht. Das war etwas, das ihr sehr gut getan hat.»

«Ich glaube, der Pietro möchte nicht mehr»

Vor rund einem Monat bestätigten die beiden offiziell die Trennung. Dass Pietro gleich danach aus dem gemeinsamen Haus auszog, ist Sarahs Mutter ein Dorn im Auge. «Die haben dann noch mal geredet, und dann war er weg. Dann kam er noch seine Sachen holen.»

Ein Liebes-Comeback schloss der «DSDS»-Star aus, die Chancen auf eine Versöhnung stehen schlecht. Trotzdem scheint es so, als würde Sarah die Hoffnung nicht aufgeben. «Sarah sagt oft zu mir: ‹Mama, ich glaube, der Pietro lebt im Moment einfach in einer ganz anderen Welt. Der muss einfach nur zurück in die normale Welt kommen.› So kennt sie ihn nicht. Ich denke aber anders und sage ihr dann: ‹Sarah, wach auf, regle dein Leben. Ich glaube, der Pietro möchte nicht mehr.›»

«Da hätte noch mehr draus werden können»

Vom RTL-Interview erzählte Strano Engels ihrer Tochter nichts. Wie Sarah es wohl findet, dass ihre Mutter im TV über ihr Ehe-Aus und ihre Affäre spricht? Dass zwischen Sarah und Pietro alles vorbei ist, macht ihr Mami sichtlich traurig. Sie sagt weinend: «Da hätte noch mehr draus werden können. Wenn beide schlauer gewesen wären.» (kad)