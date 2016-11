Sarah + Pietro Lombardi: Endllich spricht Sarah über Affäre und Betrug

Pietro Lombardi (24) rechnete gestern in einem Interview mit «Intouch» knallhart mit dem Geliebten seiner Noch-Ehefrau Sarah (24) ab (BLICK berichtete). Mit Michal T. soll sie Pietro monatelang hintergangen haben – die Affäre kam ans Licht, als pikante Fotos auftauchten, die Sarah im Bett mit T. zeigen. Nachdem die Sängerin fast vier Wochen eisern zum Liebes-Aus und den Untreue-Vorwürfen geschwiegen hatte, meldete sie sich gestern auf Facebook endlich zu Wort.

«Ich weiss, dass es ein Fehler war»

Sie habe sich wegen Söhnchen Alessio (16 Monate) nicht zum Seitensprung-Skandal geäussert – und weil sie sich schäme: «Bisher habe ich einfach nur geschwiegen. Um Alessio zu schützen und weil ich gehofft habe, dass es sich schnell beruhigt. Das hat es leider nicht. Ja… und vielleicht auch, weil ich mich dafür schäme, was passiert ist!» Die Sängerin findet, dass sie ihren Fans Rechenschaft schuldig ist. Und gibt zu: «Ich weiss, dass es ein Fehler war, und kann jetzt nur dazu stehen und die Konsequenz, dass Pietro mir nicht verzeihen kann, akzeptieren.»

«Hätte mir gewünscht, dass Pietro es von mir selbst erfahren hätte»

Dass ihr Noch-Ehemann durch Fotos von ihrem Betrug erfahren hat, bereut sie. «Ich hätte mir gewünscht, dass Pietro es von mir selbst erfahren hätte. Denn dann hätten wir vielleicht einen Neuanfang machen und uns eingestehen können, dass wir beide Fehler gemacht und nicht an unserer Ehe gearbeitet haben.»

Sie schreibt weiter: «So was passiert niemals ohne Grund oder in einer glücklichen Ehe, trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, so etwas zu tun.» Die Sängerin schreibt: «Sowohl als Ehefrau als auch als Mama bin ich niemals fehlerfrei und hoffe trotzdem, dass mein Sohn mich immer lieben wird und mir meine Fehler verzeiht.» (kad)