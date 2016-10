Nach Fremdgeh-Vorwürfen: Sarah Lombardi nimmt Auszeit für Familie

Sie galten als absolutes Traumpaar: Sarah (23) und Pietro Lombardi (24) lernten sich 2011 bei «Deutschland sucht den Superstar» kennen und lieben. Vor drei Jahren gaben sie sich das Ja-Wort – natürlich im Fernsehen – und vor 16 Monaten kam Söhnchen Alessio zur Welt. Jetzt droht die rosarote Blase aber zu platzen. Wie das «OK!»-Magazin berichtet, soll Sarah fremdgegangen sein!

Heute sind Bilder aufgetaucht, die Sarah in Unterwäsche mit einem anderen Mann zeigen sollen. Eine Betrügerin wollte sie aber nicht sein. «Da will uns jemand etwas anhängen. Ich liebe meinen Mann und ich bin treu», faselte sie. Laut der «Bild»-Zeitung soll aber kein Photoshop im Spiel und die Bilder damit echt sein. Der Mann auf den Bildern soll Michal T. heissen und schon während Sarahs Schulzeit mit ihr zusammen gewesen sein.

«Hand in Hand bis in die Ewigkeit»

Pietro scheint seiner Frau aber zu glauben und denkt auch, die Bilder seien eine Fälschung. Auf Facebook scherzt er gar: «Jaaaa !!!!!!!!!! Sarah hat einen anderen !!!!» Dazu postet er ein gemeinsames Kuss-Foto mit seiner Frau. «Da hat sich wohl ein Freak Zeit genommen, um gute Fotomontagen zusammen zu basteln.» Er könne sich gerne bei ihm eine Kopfnuss abholen, schreibt er. Gleichzeitig postet sie ein Bild ihres Sohnes und schreibt, wie stolz sie und ihr Mann auf ihn seien: «Hand in Hand bis in die Ewigkeit.» Heute Nachmittag klingt es schon anders. Sarah krebst zurück: «Wir brauchen jetzt erst einmal etwas Zeit für uns als Familie», schreibt sie auf Facebook.

Während das Paar offenbar Stärke demonstrieren will, rätseln ihre Fans: «Eine Sache beschäftigt mich an dem ganzen Thema. Kurz bevor das Gerücht aufkommt und die Bilder auftauchen, sagen Sarah & Pietro ihre gemeinsamen Konzerte komplett ab», schreibt ein User auf Facebook. «Ich für meinen Teil wünsche mir, das alles gefaked ist, aber glauben tue ich momentan, dass was im Busch ist.» (kyn)