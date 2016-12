Sarah Lombardi mit Affäre und Sohn am Weihnachtsmarkt :  Der Beweis ihrer Liebe

Sarah Lombardis (24) Affäre mit ihrem Jugendfreund Michal T.* zerstörte ihre Ehe mit Pietro Lombardi (24). Doch offenbar war die Liebelei mit Michal T. mehr als nur ein Abenteuer: Auf einem Weihnachtsmarkt im niederländischen Maastricht zeigte sich die Sängerin am Wochenende erstmals mit ihm in der Öffentlichkeit – und hatte sogar Söhnchen Alessio dabei.

Michal T. bestätigte Beziehung bereits vor Tagen

Die Fotos zeigen eine glückliche und entspannte Sarah. Und beweisen, was bereits vor Tagen die Runde machte: In einem Facebook-Post soll Michal T. bestätigt haben, dass er und Sarah ein Paar seien, die Sängerin aber nicht öffentlich dazu stehen dürfe. «Es ist sehr traurig, was Sarah gegenüber den Medien sagen muss, und dass sie die Wahrheit nicht aussprechen darf. Wir lieben uns und daran wird auch keine Trennungsshow etwas ändern. Wir sind glücklich zusammen, und das zählt. Bitte versteht uns», schrieb er im inzwischen gelöschten Post.

Sarah war es unangenehm, dass sie erkannt wurde

Am Weihnachtsmarkt erntete die «DSDS»-Sängerin immer wieder neugierige Blicke der anderen Besucher. «Beide zeigten sich in der Öffentlichkeit und bemerkten, dass sie erkannt wurden», sagt ein Augenzeuge zu «Bild». «Sarah war das unangenehm, und sie zog sich ihre Kapuze über.» Für das Paar, dessen Affäre im Oktober aufflog, nachdem Knutsch-Bilder der beiden aufgetaucht waren, sei es nicht der erste gemeinsame Liebes-Ausflug ins Ausland.

Er war in Griechenland in einem Nachbarhotel

Gemäss «Bild» sei Michal T. ebenfalls nach Griechenland gereist, als Sarah nach der Veröffentlichung der Fremdgeh-Bilder nach Kreta flüchtete. Er soll sich in einem Nachbarhotel aufgehalten und am Strand in der Nähe von ihr gelegen haben. Ausserdem sollen die beiden Nachrichten und Sprachmemos ausgetauscht haben. Ob Sarah jetzt, nach den Bildern des Familienausflugs auf den Weihnachtsmarkt, endlich zu ihrer neuen Liebe stehen wird? (kad)

* Name der Redaktion bekannt