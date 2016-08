Samuel Koch hat geheiratet :  Traumhochzeit unter freiem Himmel

Nach fast zwei Jahren Liebe gaben sich Samuel Koch (28) und Sarah Elena Timpe (31) gestern das Ja-Wort. Nur die Familie und engste Freunde waren bei der Zeremonie unter freiem Himmel dabei. Die grosse Hochzeitsparty steigt heute und morgen in einem Zirkuszelt.

Ursprünglich hätte die standesamtliche Trauung bereits am Donnerstagabend in Kochs Heimatort Efringen stattfinden sollen. Spontan habe das Paar die offizielle Zeremonie gemäss «Bild» auf den nächsten Morgen in den Nachbarort verschoben. Bei 30 Grad schworen sich die Verliebten, sie im Traumkleid von Katya Katya Shehurina und er im eleganten Anzug, die ewige Treue.

Das Paar hatte sich vor knapp zwei Jahren beim Dreh für die TV-Serie «Sturm der Liebe» kennengelernt. Koch ist seit einem Unfall in «Wetten, dass..?» 2010 querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Im August 2015 machte er Timpe mit Hilfe seines Bruders einen Antrag.